В Союзе автомобилистов оценили возможный запрет на использование планшетов и смартфонов за рулем

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в разговоре с Рамблером поддержал идею о введении в России запрета на использование за рулем различных гаджетов, которые могут отвлекать водителя и снижать его внимание.

Ранее в Минтрансе предложили запретить использование планшетов и смартфонов за рулем, а также просмотр контента с мультимедиа-систем автомобиля во время движения. Как пояснили в ведомстве, изменения в ПДД направлены на актуализацию новых норм законодательства. Более того, увеличение штрафов за использование устройств, не предусмотренных конструкцией автомобиля, не предполагается.

Мы [в НАС] считаем, что введение соответствующего запрета – это правильная мера. Люди за рулем должны быть сосредоточены на вождении, а у нас в городах каждый день происходит огромное количество аварий из-за того, что они отвлекаются на гаджеты. Они абсолютно точно отвлекаются на смартфоны и другие устройства. Этим занимаются все поголовно, в том числе и я. И всех нас поголовно, в том числе и меня, надо от этого отучать. Единственный способ здесь – это механизмы контроля со стороны государства. Я неоднократно был в ситуации, когда чуть было не попал в аварию из-за того, что отвлекался на смартфон. При этом главный принцип, который должен быть у водителя, — это руки остаются на руле, а глаза — на дороге. Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза

Вместе с тем эксперт отметил, что, согласно инициативе, пользоваться навигатором за рулем будет можно, если водитель не будет касаться устройства руками и управлять всеми его функциями голосом.

«А современные смартфоны прекрасно управляются голосом, распознают нужный адрес и показывают все необходимую информацию. Ввел адрес – и поехал, если нужно что-то изменить – не лезешь в телефон руками, не отводишь взгляд от дороги, а общаешься с навигационной программой методом голосового ввода. Так что этот вопрос решается. Ужесточение ограничений здесь совершенно не помешает, но оно точно помешает тем водителям, которые, например, любят «позалипать» за рулем в социальных сетях», - сказал он.

Выявлять водителей с гаджетами в руках планируется с помощью дорожных камер, уточнил эксперт.

«Камеры смогут распознавать что-либо в руке у человека за рулем. Но, безусловно, здесь будет достаточно много ошибок. Если телефон они еще смогут отчетливо распознать, то другие устройства они могут начать путать, например, с бутербродами или чем-то еще. Поэтому, уверен, данная мера вызовет серьезный резонанс, и мы увидим большое количество ошибочных штрафов, которые люди будут оспаривать. Но водителей все же нужно отучать пользоваться гаджетами во время движения, поскольку это действительно опасно», - отметил специалист.

Согласно инициативе Минтранса, в России также могут начать штрафовать водителей за курение электронных сигарет за рулем. По словам Шапарина, наряду с данной мерой следует начать штрафовать и тех автомобилистов, которые курят за рулем обычные сигареты.

«Когда человек поджигает сигарету, когда с нее падает пепел, когда нужно тушить окурок – он отвлекается от дороги, и это тоже представляет серьезную опасность», - заключил эксперт.

Правительство России ранее поддержало проект, предусматривающий введение административной ответственности за повторное вождение автомобиля или другого транспортного средства без полиса ОСАГО.