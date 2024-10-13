Зимние шины: шипы или «липучки», какие лучше брать, за что будут штрафовать

Середина осени — лучшее время для покупки зимних шин. У каждого типа резины есть свои плюсы и минусы. О том, какие зимние шины лучше приобрести в 2024 году и когда нужно менять покрышки, чтобы не попасть на штраф ГАИ, — в материале NEWS.ru.

© РИА Новости

Когда следует менять летние шины на зимние

Согласно российскому законодательству, зимнюю резину необходимо установить на легковой автомобиль до конца ноября. Действующий технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 018/2011 требует, чтобы машины были «обуты» во всесезонные или зимние шины в период с 1 декабря до конца февраля. За их отсутствие инспектор ГАИ может наказать. Согласно статье 12.5 КоАП РФ, за это нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей (водитель может его оплатить со скидкой 50% в течение первых 20 дней).

Эксперт оценил идею вернуть обязательный техосмотр для легковых авто

Штраф не очень большой, поэтому у ГАИ будет козырь в рукаве. Вместе со штрафом инспектор может выписать «требование об устранении неисправности». При повторной остановке зимой машины с летними шинами водителю будет грозить более суровая статья — 19.3 КоАП («неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел»). Она предусматривает не только штраф в размере 2000–4000 руб., но и административный арест до 15 суток (либо обязательные работы на срок 40–120 часов).

Однако ехать на шиномонтаж 30 ноября — это ошибка. Менять резину нужно не по календарю, а по погоде. Если ночные заморозки уже начались, а синоптики обещают снегопад, то лучше не ждать осадков, а заранее приехать на сервис. Кроме того, если заранее позаботиться о покупке шин, то можно найти интересные предложения в магазинах. В этом случае водителю не придется приобретать только те покрышки, которые остались в наличии.

Автомобилистам не нужно бояться того, что из шипованной резины выпадут все шипы при движении по асфальту.

«На современных шинах шипы не выпадают при контакте с асфальтом. Производители прекрасно понимают, что значительную часть времени автомобиль будет ездить именно по этому дорожному покрытию. Если на календаре конец октября, а ночью минусовая температура, то стоит ехать на шиномонтаж. Не ждите снегопада, иначе будете стоять в очередях», — рассказал NEWS.ru автоэксперт Петр Баканов.

Какие зимние шины не подойдут водителям

Если у вас уже есть комплект зимних покрышек, то их нужно проверить. Согласно правилам дорожного движения, если у шин остаточная глубина протектора меньше 4 мм, то использовать их нельзя.

«Если осталось меньше 4 мм, то покрышка просто не будет выполнять свои обязанности. Ухудшатся проходимость, управляемость и тормозная динамика. Ездить на таких шинах опасно. Сейчас для оценки остаточной глубины не нужны штангенциркули или монетки. На покрышках есть специальные метки: снежинки, цифры и так далее. Если снежинки пропали, нужно покупать новые шины», — отметил Баканов.

Когда речь идет о шипованных покрышках, то стоит потрогать шипы. Если многие из них выпали или, например, шатаются, нужно покупать новую резину.

Шипы или «липучка»?

При выборе зимних шин водителям нужно решить главный вопрос — покупать шипованные или нешипованные? Последние иногда называют фрикционными покрышками, или «липучками» (считается, что такие шины «прилипают» к снегу и льду).

Шипованные шины придумали финны в 1934 году. Сначала их ставили на грузовики, но затем они стали популярны среди водителей легковых автомобилей. Традиционно считалось, что шипованные покрышки, имеющие торчащие наружу металлические «иголки» (на 1–1,5 мм), гораздо лучше нешипованных работают на льду и плотно укатанном снегу. По этой причине они были широко распространены в странах, где зимой выпадает много снега, а дороги не всегда очищают до асфальта. Речь идет о скандинавских государствах и России.

При этом во многих странах Европы шипованные шины запрещены. Дело в том, что шипы повреждают асфальт. Кроме того, эти покрышки гораздо громче нешипованных (при езде по асфальту раздается «цоканье»).

Однако в последнее время производители резины проделали огромную работу, чтобы шипованные и нешипованные шины по своим характеристикам приблизились друг к другу. В итоге в 2024 году качественные нешипованные шины (в основном премиальных брендов) прекрасно ведут себя не только на асфальте, снегу и льду.

Выбирая тип покрышек, учитывайте, в каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль. Если вы живете у побережья Черного моря и снег выпадает крайне редко, то стоит купить нешипованные шины. Нужно приобретать новые модели премиальных брендов. Даже если машина поедет по снегу или льду, она преодолеет сложный участок.

Можно покупать качественные нешипованные покрышки, если автомобиль зимой ездит по столичным трассам.

«В Москве дороги постоянно обрабатывают реагентами, поэтому основную часть времени машина будет ездить по асфальту. Но если она часто передвигается по загородным дорогам или в регионе не убирают регулярно снег с трасс, то стоит остановить выбор на шипованных покрышках. На льду шипы все равно чуть лучше, чем фрикционные», — пояснил NEWS.ru редактор Авто Mail Вадим Гагарин.

Какой размер шин выбрать

У каждого производителя шин в гамме есть большое число типоразмеров. При этом для каждой модели автомобиля подходят только 1–3 размера. Найти правильный можно в инструкции по эксплуатации машины или в наклейках, которые есть на боковых стойках, дверях, лючке бензобака и прочих местах.

Данные о типоразмере выглядят обычно так: 215/65 R16. Первая цифра (215) — это ширина шины в миллиметрах. Вторая (65) — высота шины в процентах от ширины: 215 × 0,65 = 139,75 мм. Число 16 указывает на то, что шина создана для 16-дюймового колесного диска.

Буква R означает, что шина радиальной конструкции, и слои корда расположены по радиусу колеса. Сейчас все покрышки для легковых машин радиальные. Для строительной и специальной техники выпускают диагональные шины.