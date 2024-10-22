Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал предложение депутата заксобрания Петербурга Павла Крупника по установке в автомобилях такси защитных перегородок между пассажиром и водителем.

Ранее Крупник обратился к министру транспорта России Роману Старовойту с предложением оснастить салоны такси защитными прозрачными перегородками между водителем и пассажиром. Он отметил, что это предложение обусловлено участившимися конфликтами между водителями и пассажирами, которые часто попадают в новостные сводки. Крупник указал, что в ряде зарубежных стран такси обычно оборудуются такими экранами для предотвращения физических контактов. Кроме того, перегородки могут служить дополнительным барьером против распространения респираторных заболеваний и инфекций.

Такие перегородки действительно могут быть полезны в части предотвращения противоправных действий по отношению к водителям, и это плюс, поскольку сообщения о соответствующих инцидентах появляются в новостях регулярно. Но тут также важно учитывать и вопросы безопасности дорожного движения. На мой взгляд, установка таких перегородок в такси не должна быть обязательным условием. Каждый водитель должен самостоятельно определять, нужна ли она ему или же нет. Кроме того, следует учитывать, что подобные экраны будут относиться к тюнингу автомобиля, и их нужно будет сертифицировать и испытывать, потому что пока неясно, как они будут вести себя в случае ДТП, какой вред они могут нанести пассажирам и водителю. Такие перегородки могут просто зажать человека в ограниченном пространстве. Данная конструктивная особенность автомобиля может ограничивать ход сидений, может ограничивать движения водителя, который будет об нее постоянно биться. Владимир Сажин Автоэксперт

Эксперт назвал перегородки между водителем и пассажиром «палкой о двух концах».

«С одной стороны, они могут защитить водителей и пассажиров от каких-то неправильных действий друг друга, но, с другой стороны, они могут помешать их коммуникации, например, когда водителю будет нужно через сиденье помочь пассажиру поправить сумку, подержать люльку для ребенка и так далее – в такси бывают разные ситуации», - сказал собеседник Рамблера.

Сажин добавил, что было бы целесообразно начать выпускать в России специальные автомобили такси с перегородками, установленными заводом-производителем.

«Они пройдут сертификацию и получат Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Тогда, помимо прочего, мы сможем субсидировать тех водителей такси, которые ушли в «серую зону», а также помочь таксопаркам, отдавая им машины в лизинг и снижая их финансовую нагрузку», - подчеркнул специалист.

В Сочи ранее задержали водителя такси, который подрался с туристкой из Москвы.