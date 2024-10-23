«Становится уделом богатых». Эксперт оценил рост цен на такси в Москве

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о росте цен на услуги такси в Москве.

Ранее «Известия» сообщили, что с 25 октября в Москве подорожают поездки на такси. После изменения тарифов средний чек поднимется на 3-4%. Цена за километр пути и минуты в «Яндекс Go» в тарифе «комфорт» увеличится на 25% — с 12 до 15 рублей. В стоимость подачи автомобиля включат не 2 км и 6 минут, как ранее, а 1 км и 3 минуты пути. А минута ожидания вырастет с 13 до 15 рублей. Изменения по другим тарифам станут известны непосредственно 25 октября. Среди причин подорожания «Яндекс» называет нехватку водителей и рост расходов на обслуживание и содержание машин. По мнению специалистов, данный показатель к концу года может достичь 30%.

Указанные в компании причины роста цен на таки эксперт назвал объективными.

Такие объективные причины действительно существуют – это и подорожание автомобилей, и рост цен на их ремонт, и недостаток водителей, и введение страховки [ОСГОП - Обязательное страхование ответственности перевозчика]. Также здесь речь идет о новом законе [о такси], который по целому ряду параметров невозможно выполнить. Все это приводит к оттоку водителей и подорожанию такси. В результате приходится констатировать, что такси, которое являлось популярным и недорогим способом передвижения – фактически общественным транспортом – становится уделом богатых людей. Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ

Специалист добавил, что наряду с объективными причинами роста цен на услуги такси есть и субъективные, такие как «очень высокие запросы агрегаторов, которые забирают львиную долю заработка водителей». Моржаретто выразил мнение, что в ситуацию должна вмешаться Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

При нынешней ситуации, сложившейся на рынке такси, многие водители уходят в «серую зону», добавил специалист.

«На днях я пытался вызвать такси в вечернее время, и «Яндекс» определил стоимость поездки протяженностью около 2,5 км в 500 рублей. Но самое интересное, что в это же время возле станции метро стоял человек с машиной такси, который собрал четырех пассажиров, каждый из которых заплатил ему по 150 рублей, и куда-то их повез. То есть в этом плане мы сейчас возвращаемся в 90-е годы», - сказал он.

Ранее в России предложили оборудовать автомобили такси перегородками между водителем и пассажиром.