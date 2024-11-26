Автоэксперт Владимир Сажин в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о росте доли китайских автомобилей на российском рынке, отметив, что их владельцы могут столкнуться с рядом проблем.

За десять месяцев 2024 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли почти на треть и превысили $12 млрд. Таким образом наша страна стала лидером по покупке машин из КНР, передавал ранее RT. На долю китайских брендов уже приходится почти 60% всех продаваемых в РФ новых авто, хотя еще несколько лет назад этот показатель не превышал и 10%.

Эксперт связал рост доли китайских машин на российском рынке с отсутствием альтернатив для них.

«Китайцы» заполоняют наш рынок, поскольку альтернативы китайским автомобилям нет. При этом люди у нас привыкли ездить на иномарках, поэтому они покупают то, что есть [в продаже]. Европейские производители, чьи транспортные средства ранее зачастую выбирали потребители и чьи заводы были расположены на территории РФ, ушли с нашего рынка, а отечественные производители еще не научились делать сопоставимые по качеству автомобили. Владимир Сажин Автоэксперт

Эксперт посоветовал не торопится с покупкой китайского автомобили и дождаться поступления данных о его эксплуатационных показателях.

«Чтобы понять, насколько хороша или плоха та ли иная китайская машина, она должна проехать по нашим дорогам хотя бы 100-150 тыс. километров. Нужно посмотреть, какие будут рекламации. К примеру, когда европейцы только выходили на наш рынок с первой моделью Nissan Qashqai, то там было множество отзывных кампаний – на этих автомобилях меняли все и вся, так как они не были приспособлены к нашим нагрузкам. При этом последние Nissan Qashqai, которые продавались в РФ, были адаптированы под наши дороги», - отметил он.

Вместе с тем Сажин подчеркнул, что у него сложилось предвзятое отношение к транспортным средствам из Китая.

«Поэтому я бы не стал выбирать его для себя в качестве автомобиля, который был бы жизненно необходим и которой бы меня радовал своим наличием. С этими автомобилями все-таки еще очень много проблем, по ним было множество рекламаций. Чтобы китайские автомобили ездили по российским дорогом, их еще нужно доводить до ума. Так, они должны соответствовать нашим условиям эксплуатации, нашим климатическим условиям... Сейчас же кузова многих китайских авто ржавеют, их нужно защищать, и на этом хорошо зарабатывают сервисы, занимающиеся антикором [антикоррозийной обработкой]. Дополнительный антикор с разборкой всей подвески в среднем стоит 100 тыс. рублей. Но если вы все же приобрели китайский автомобиль, то все-таки лучше обработать его кузов специальным составом, чтобы он не заржавел и дольше приносил радость», - сказал собеседник.

Сажин призвал подходить к покупке автомобиля осознанно.

«В этом вопрос не нужно пороть горячку, мол, хочу – и пошел покупать. Здесь нужно посмотреть статистику отказов, почитать отзывы о машине и узнать, какие проблемы могут ожидать ее владельца. Радость от покупки может омрачиться тем, что машина будет простаивать в автосервисе, а не приносить удовольствие», - заключил эксперт.

Ранее автоэксперты назвали китайские машины, которые невозможно продать.