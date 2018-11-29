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Mazda 3, BMW X7: Новинки автосалона в Лос-Анджелесе 

Рамблер 3 часа назад
В Лос-Анджелесе открылся ежегодный международный автосалон.
Официально выставка откроет двери широкой публике в пятницу, 30 ноября. Традиционно представители компаний и журналисты получили возможность первыми увидеть новинки мировых производителей.
Новинки уже представили Hyundai, BMW, Mazda и многие другие.
Hyundai , BMW , Mazda , Автоновости , Фото
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