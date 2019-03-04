Участница «Дома-2» Лера Фрост проехала по встречной полосе в Махачкале

25-летняя бывшая участница телепроекта «Дом-2» Валерия Демченко, известная как Лера Фрост, устроила в Махачкале опасные гонки по встречной. Фрост выложила видео ночного заезда по Махачкале в свой "Инстаграм", где у нее около 550 тысяч подписчиков.

В видеоролике девушка сидит в кабриолете на пассажирском сиденье. Водитель автомобиля едет на высокой скорости, обгоняя машины, а затем выезжает на встречную полосу, пересекая двойную сплошную линию. Почти в последнюю секунду водитель сворачивает на свою полосу, избегая столкновения. Фрост все это время смеется и говорит: «Махачкала рулит!».

Она подписала ролик фразой "Моя жизнь, мои правила".