Techno Classica Essen: ретро по-немецки
В первые выходные апреля в немецком Эссене состоялась ретро-выставка Techno Classica, крупнейшее в Европе мероприятие такого рода: в восьми залах местного экспоцентра и на уличных площадках разместилось 2700 винтажных машин! Если вы представили себе что-то вроде Третьяковки, только с автомобилями — спешим вас поправить: это самая настоящая ярмарка, где табличка «продаётся» висит едва ли не у каждой машины. В общем, почти любой энтузиаст автомобильного ретро мог приобрести себе что-то по вкусу и кошельку — хоть зеркало от старого «Опеля» за 50 евро, хоть идеально отреставрированный «Астон Мартин» за полмиллиона. А ещё — пообщаться с единомышленниками: свои стенды были у более чем 200 «марочных» автоклубов. В общем, при таких масштабах охватить всё — это абсолютно невыполнимая задача.