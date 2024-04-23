И, раз уж речь зашла о Восточной Германии... Как известно, два легковых автомобиля, с которыми ассоциируется ГДР — это Trabant и Wartburg. Оба переднеприводные, с двухтактными моторами, двух- и трёхцилиндровыми. А на этом фото — сразу два Вартбурга: «боевой» седанчик группы 2 заводской команды Wartburg по ралли стоит... на платформе специально переделанного трёхосного автовоза-технички! Приложенная табличка сообщает нам, что в 1979-м году грузовичок проделал путь из ГДР на греческий этап Чемпионат мира — 6400 км туда и обратно. И всё это на двухтактном моторчике мощностью 55 л.с. (в 1989 году его заменили на четырёхтактный двигатель Volkswagen 1.3). Кстати, с того же двухтактника на раллийных машинах удавалось снимать более 100 л.с.