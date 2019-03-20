Mercedes-Benz представил обновленный GLC Coupe

Компания Mercedes-Benz опубликовала первую информацию об обновленном купе-кроссовере GLC Coupe. Автомобиль изменился внешне, в духе нового поколения GLE, получил новое оборудование, опции, системы безопасности и продвинутую мультимедийную систему, а также иную линейку двигателей.

Автомобиль отличается новым обликом кузова. Поменялись фары и фонари, решетка радиатора, бампера и колеса. В салоне заметны новый руль с сенсорными панелями и цифровая панель приборов, дополненная последним поколением мультимедийной системы MBUX с сенсорным экраном и распознаванием голосовых команд.

Для GLC Coupe доступны два мотора. Бензиновый 2.0 с 14-сильным электромотором бывает в версиях на 197 и 258 л.с. Дизельный 2.0 выдает 163, 194 и 245 л.с.

Цены на обновленный GLC Coupe назовут в конце марта, а живые машины появятся у дилеров летом. На дорестайлинговый кроссовер цены начинаются от 3 980 000 рублей за 211-сильную версию. Самая дорогая машина стоит 5,2 миллиона рублей.