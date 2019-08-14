Российской классике настал конец

Как сообщает «Коммерсантъ», чиновники хотят изымать из оборота старую технику за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования. Рассматривается также вопрос стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава.

В то же время исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что ограничения можно установить только для коммерческого транспорта, а не для автомобилей, находящихся в частном пользовании. По его словам, при ограничении срока эксплуатации транспорта необходимо учитывать не только его возраст, но и пробег.

По данным ГИБДД, всего в России зарегистрированы 60,6 миллиона транспортных средств, из них почти треть — старше 15 лет, одна пятая часть — старше 10 лет.

Сейчас в России нет законов о сроках эксплуатации транспортных средств. Единственное ограничение, касающееся максимального возраста автобусов для перевозок детей, вступит в силу в 2020 году.