Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российской классике настал конец 

Рамблер 35 минут назад
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить старые автомобили. Зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина предложила проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». Ограничения по возрасту автомобилей и предлагаемые санкции за нарушения в письме не приводятся.
Как сообщает «Коммерсантъ», чиновники хотят изымать из оборота старую технику за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования. Рассматривается также вопрос стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава.
В то же время исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что ограничения можно установить только для коммерческого транспорта, а не для автомобилей, находящихся в частном пользовании. По его словам, при ограничении срока эксплуатации транспорта необходимо учитывать не только его возраст, но и пробег.
По данным ГИБДД, всего в России зарегистрированы 60,6 миллиона транспортных средств, из них почти треть — старше 15 лет, одна пятая часть — старше 10 лет.
Сейчас в России нет законов о сроках эксплуатации транспортных средств. Единственное ограничение, касающееся максимального возраста автобусов для перевозок детей, вступит в силу в 2020 году.
Комментарии34
Автоновости , Фото , Сергей Удалов , Альфия Когогина , Госдума , Комитет гд по промышленности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пять человек стали жертвами ДТП на Кубани3
Строители «Тавриды» дали обещание Путину47
Россиян хотят лишить старых автомобилей176
Duster может стать гибридом и подорожать
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Видео
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
02:13
Что будет, если скрестить «Мерседес» с ЗИЛом
Автоновости
00:39
Падение байкера на скорости 340 км/ч попало на видео
ДТП
01:53
Известная украинская балерина разбилась в ДТП
ДТП
02:41
Ад под Новороссийском: названа причина
ДТП Бортжурнал
03:00
Танцы на шоссе: в Калуге заблокировали дорогу
ДТП
00:06
Названа причина смертельного ДТП под Тамбовом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение