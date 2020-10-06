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Роскошные автомобили Евгения Плющенко 

Александр Котлеткин 23 минуты назад
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился фотографией новой покупки — тренер приобрел дорогой автомобиль иностранной марки оранжевого цвета.
"Как вам такой цвет для осеннего сезона?" — написал он под снимком.
В комментариях Плющенко подвергли серьезной критике. В частности, многим пользователем не понравился тот факт, что специалист "хвастается, когда как некоторым не за что хлеба купить в прямом смысле слова". 37-летнего тренера призвали быть скромнее.
Олимпийский чемпион не в первый раз выкладывает снимки с дорогими автомобилями у себя в блоге Instagram. Мы решили вспомнить, какие автомобили предпочитает Евгений Плющенко.
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Автоновости , Фото , Евгений Плющенко
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