Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина 

На видео попала дорожная пробок в Швеции, которая восхитила нашего соотечественника. Мужчина оказался на трассе неподалёку от Стокгольма. Как пояснил водитель, пробка образовалась из-за ремонта дороги. Шведские водители проявляли выдержку и дисциплинированность на дороге, хотя пробка растянулась на 11 километров. Как отметил автор видео, ни один автолюбитель не попытался влезть впереди него и никто не пробовал объехать пробку по обочине.