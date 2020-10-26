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Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина 

Елена Красовская 1 час назад
На видео попала дорожная пробок в Швеции, которая восхитила нашего соотечественника. Мужчина оказался на трассе неподалёку от Стокгольма. Как пояснил водитель, пробка образовалась из-за ремонта дороги. Шведские водители проявляли выдержку и дисциплинированность на дороге, хотя пробка растянулась на 11 километров. Как отметил автор видео, ни один автолюбитель не попытался влезть впереди него и никто не пробовал объехать пробку по обочине.
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Автоновости , Видео
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