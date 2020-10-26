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В России автомобилисты могут разориться. Все из-за нового способа фиксации нарушений 

Ura.Ru 4 часа назад
Парконы — автомобили, фиксирующие парковки и остановки в неположенных местах — не имеют никакого отношения к безопасности на дорогах и вводятся лишь для пополнения местных бюджетов. Таким мнением с URA.RU поделился автоэксперт, президент федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.
Ранее стало известно, что мобильные парконы установили во всех районах Санкт-Петербурга. В первый день работы они зафиксировали почти полторы тысячи нарушений правил остановки и стоянки. Также парконы будут следить за проездом водителей по обочине Московской кольцевой дороги и по парковочным местам в Москве.

«Во всех российских городах, кроме Москвы и Казани, нет практически никаких вложений в дорожную инфраструктуру. Наоборот, дороги сужаются, на широких дорогах устанавливают знаки, запрещающие стоянку и остановку, а парковочные места убираются. То есть автомобилистов как бы вынуждают нарушать, — считает Форманчук. — На самом деле парконы не имеют никакого отношения к безопасности дорожного движения. Городские власти приобретают эти устройства исключительно для того, чтобы пополнить местные бюджеты».

Автоэксперт подчеркнул, что штрафовать водителей можно только в том случае, если они этого действительно заслуживают — а в данном случае автомобилисты находятся в безвыходной ситуации. «Если бы в городах действительно хотели улучшить ситуацию на дорогах, они бы строили паркинги и расширяли проезжую часть. А до тех пор выхода у водителей нет — будет лишь больше штрафов и, как следствие, социального напряжения», — заключил Форманчук.
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Автоновости , Видео , Кирилл Форманчук
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