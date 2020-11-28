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Россиян предупредили о возможном штрафе за провоз алкоголя в автомобиле 

Car.ru 3 часа назад
Автомобилистов предупредили о новом штрафе
Фото: car.ru
Эксперты рассказали, какие штрафы грозят российским автомобилистам за перевозку в транспортных средствах запрещенных предметов. В определенных случаях наказание также полагается за перевозку алкогольных напитков в багажном отделении машины.
Если автомобилист осуществляет перевозку в багажнике транспортного средства не промаркированного алкоголя, его количество является строго регламентированным. По заявлению российских юристов, за один раз лучше не перевозить большой объем алкогольных напитков.
Новые штрафы: реакция автомобилистов
Если водитель нарушит запрет, который предусмотрен статьей под номером 14.17.2 российского КоАП, его ждет штраф на сумму 3 000 — 5 000 руб. При этом сотрудники полиции конфискуют в данном случае всю перевозимую продукцию.
Эксперты отмечают, что при этом роли не играет, какие именно спиртные напитки перевозит автолюбитель. По заявлению специалистов перед Новым Годом сотрудники полиции могут проверять российских водителей на наличие такого товара в машине. Тоже самое касается дров, а также новогодних елок.
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