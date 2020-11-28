Автомобилистов предупредили о новом штрафе

Эксперты рассказали, какие штрафы грозят российским автомобилистам за перевозку в транспортных средствах запрещенных предметов. В определенных случаях наказание также полагается за перевозку алкогольных напитков в багажном отделении машины.

Если автомобилист осуществляет перевозку в багажнике транспортного средства не промаркированного алкоголя, его количество является строго регламентированным. По заявлению российских юристов, за один раз лучше не перевозить большой объем алкогольных напитков.

Если водитель нарушит запрет, который предусмотрен статьей под номером 14.17.2 российского КоАП, его ждет штраф на сумму 3 000 — 5 000 руб. При этом сотрудники полиции конфискуют в данном случае всю перевозимую продукцию.

Эксперты отмечают, что при этом роли не играет, какие именно спиртные напитки перевозит автолюбитель. По заявлению специалистов перед Новым Годом сотрудники полиции могут проверять российских водителей на наличие такого товара в машине. Тоже самое касается дров, а также новогодних елок.