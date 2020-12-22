SsangYong объявила о банкротстве 

Южнокорейский автопроизводитель SsangYong должен кредиторам 149 миллионов долларов. Компания терпит огромные убытки на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает Motor.ru.

По итогам 11 месяцев 2020 года продажи новых автомобилей SsangYong на домашнем рынке сократились на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 79,4 тысячи штук.

В России южнокорейский бренд был представлен кроссоверами Tivoli и Tivoli XLV, а также дорестайлинговым Actyon. В 2018 году автоконцерн решил покинуть российский рынок из-за низкого спроса. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 2019 год реализовали 21 машину, что на 97 процентов меньше, чем в 2018 году, а в 2020 году в России не было продано ни одного автомобиля SsangYong.