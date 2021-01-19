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Составлен список самых подорожавших автомобилей в 2021 году 

Александр Котлеткин 53 минуты назад
В начале года сразу несколько автопроизводителей подняли стоимость своих моделей. Журналисты Autonews.ru назвали самые подорожавшие автомобили в начале 2021 года.
Лидером рейтинга стал UAZ Patriot. Цена на российский внедорожник выросла на 80 тысяч и составила 969 тысяч рублей.
На второй строчке рейтинга находится Audi Q3 Sportback. Автомобиль стал дороже на 60 тысяч рублей.
За новую Toyota Corolla теперь придется заплатить 1 411 000 рублей. Рост составил 32 тысячи рублей.
Кроссовер Skoda Karoq 1.4 TSI подорожал на 31 тысячу рублей.
Российская Lada Vesta подорожала до 703 900 рублей. Рост составил 27 тысяч рублей.
Новая Skoda Rapid обойдется покупателю дороже на 25 тысяч рублей.
Замыкает рейтинг Lada Granta. Российский автомобиль стал дороже на 11 тысяч рублей. По словам экспертов, итоговый рост цен на автомобили в новом году может составить 20%.
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Автоновости , Фото , Audi Q3 , Skoda Rapid , Audi , Lada Granta , Lada Vesta , Lada , Toyota , Skoda , Toyota Corolla , Skoda Karoq , Ульяновский автомобильный завод
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