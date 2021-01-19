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Правительство планирует повысить ставки утилизационного сбора на автомобили в России 

ТАСС 1 час назад
Правительство планирует повысить ставки утильсбора
Фото: РИА Новости
Правительство планирует повысить ставки утилизационного сбора на автомобили в РФ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса, — отмечается в пояснительной записке. — Дополнительные поступления в федеральный бюджет позволят в том числе продолжить реализацию в 2021 году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, таких как льготное автокредитование, льготный лизинг и скидка на газомоторную технику".

Повышение утилизационного сбора приведет к подорожанию автомобилей
Конкретные сроки повышения утильсбора в документе не указываются.
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