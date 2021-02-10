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«Урал» выпустил мотоцикл по цене RAV4 

Александр Котлеткин 50 минут назад
В начале года Ирбитский мотоциклетный завод презентовал новую модель Ural Gear Up GEO 2021. Американский журнал Cycle World мотоцикл лучшим видом безумия. Об этом сообщает "Российская газета".
«Если вы продаете мотоциклы с коляской в 2021 году, то вы должны быть сумасшедшими, в хорошем смысле этого слова, — восхитились журналисты издания. — "Урал" выпустил ограниченную версию модели Gear Up с улучшенной подвеской и в камуфляжном окрасе, выполненным вручную. И это выглядит так, как будто бы дизайнер Gucci Том Форд создал наряд для Дольфа Лундгрена, собравшегося в московский клуб потанцевать. Да и вообще, что может быть безумнее, чем выпускать мотоцикл, который стал старомодным еще сто лет назад?»
Новинка Ural Gear Up GEO Limited Edition обойдется покупателю в 26 999 долларов (почти 1.99 млн рублей). За эту же цену вы можете приобрести внедорожник Toyota RAV4 или 4 автомобиля LADA «Калина» в комплектации Classic. В рамках спецверсии ИМЗ выпустит таких 20 мотоциклов. На заводе уверены, что найдут покупателя для каждого изделия.
Американские эксперты восхитились разработкой Ирбитского мотоциклетного завода и назвали целевую аудиторию байка «внедорожными олигархами».
Видео дня. Вступили в силу новые правила тюнинга
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Автоновости , Фото , Lada , Toyota , Toyota RAV4 , Том Форд
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