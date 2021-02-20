Россиянам предложат «Русский Land Cruiser» 

«Русский Land Cruiser» создадут на базе легкого броневика «Стрела». Об этом сообщил производитель колесной военной техники ООО «Военно-промышленная компания».

Как рассказал РИА Новости гендиректор компании Александр Красовицкий, на вариант автомобиля «Стрела» без брони возлагаются большие надежды. По его словам, в перспективе она должна стать основной командирской машиной в российских Вооруженных силах. При этом она может пользоваться спросом на гражданском рынке. «Некоторые специалисты ее даже называют "нашим Land Сruiser"», — подчеркнул он.

«Стрела» в два раза меньше бронеавтомобилей семейства «Тигр» (масса 4,7 тонны против 8,2 тонны у «Тигра»), но обладает большей скоростью (155 километров в час) и противоминной защитой. Грузоподъемность автомобиля составляет до тысячи килограмм.