Ещё
Далее:
Читайте также:

Россиянам предложат «Русский Land Cruiser» 

Александр Котлеткин 2 часа назад
«Русский Land Cruiser» создадут на базе легкого броневика «Стрела». Об этом сообщил производитель колесной военной техники ООО «Военно-промышленная компания».
Как рассказал РИА Новости гендиректор компании Александр Красовицкий, на вариант автомобиля «Стрела» без брони возлагаются большие надежды. По его словам, в перспективе она должна стать основной командирской машиной в российских Вооруженных силах. При этом она может пользоваться спросом на гражданском рынке. «Некоторые специалисты ее даже называют "нашим Land Сruiser"», — подчеркнул он.
«Стрела» в два раза меньше бронеавтомобилей семейства «Тигр» (масса 4,7 тонны против 8,2 тонны у «Тигра»), но обладает большей скоростью (155 километров в час) и противоминной защитой. Грузоподъемность автомобиля составляет до тысячи килограмм.
Видео дня. Сотрудники ГИБДД будут присутствовать при техосмотре авто
Автоновости , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение