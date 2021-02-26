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Toyota отзывает в России почти 3,5 тыс. автомобилей 

ТАСС и ещё 7 3 часа назад
Toyota отзывает более трех тысяч машин в России
Фото: depositphotos.com
Официальный представитель Toyota в России — "Тойота Мотор" — отзывает 3 428 автомобилей Hilux и Fortuner. Речь идет о транспортных средствах, реализованных с 17 августа 2018 года по настоящее время, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств: прочность поршня усилителя тормозов может быть снижена из-за особенностей его производства. В таком состоянии поршень может получить повреждение при резком торможении и, в худшем случае, тормозной путь автомобиля увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов", — отметили в Росстандарте.

На всех транспортных средствах будет выполнена проверка усилителя тормозов и, в случае необходимости, будет выполнена замена усилителя тормозов на новый, модернизированный. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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Автоновости , Toyota
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