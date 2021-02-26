Toyota отзывает более трех тысяч машин в России 

Официальный представитель Toyota в России отзывает 3 428 автомобилей Hilux и Fortuner. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.
Отмечается, что отзыву подлежат машины, реализованные с 17 августа 2018 года по настоящее время.
«Причина: прочность поршня усилителя тормозов может быть снижена из-за особенностей его производства. В таком состоянии поршень может получить повреждение при резком торможении и, в худшем случае, тормозной путь автомобиля увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов», — пояснили в Росстандарте.
В ведомстве также подчеркнули, что все работы по проверке усилителя тормозов в проблемных машинах и по его замене в случае необходимости будут выполнены дилерскими центрами бесплатно.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно об отзыве 82 405 автомобилей «Тойота Ленд Крузер 200» и «Лексус ЛХ 570», которые были проданы с 31 января 2013 года до января 2021 года. Причиной стало то, что из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, существовала вероятность образования трещины, кроткого замыкания, перегрева и даже возгорания.