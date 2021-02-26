Toyota отзывает более трех тысяч машин в России 

Официальный представитель Toyota в России отзывает 3 428 автомобилей Hilux и Fortuner. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

Отмечается, что отзыву подлежат машины, реализованные с 17 августа 2018 года по настоящее время.

«Причина: прочность поршня усилителя тормозов может быть снижена из-за особенностей его производства. В таком состоянии поршень может получить повреждение при резком торможении и, в худшем случае, тормозной путь автомобиля увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов», — пояснили в Росстандарте.

В ведомстве также подчеркнули, что все работы по проверке усилителя тормозов в проблемных машинах и по его замене в случае необходимости будут выполнены дилерскими центрами бесплатно.