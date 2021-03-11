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В России подорожали бензин и дизельное топливо 

Ura.Ru 4 часа назад
В России подорожали бензин и дизельное топливо
Фото: РИА Новости
В период с 1 по 9 марта средняя розничная цена на бензин в России выросла на 12 копеек, на дизельное топливо — на семь копеек. Теперь средняя стоимость бензина составляет 47,09 рубля за литр, дизельного топлива — 49,25 рубля, сообщает Росстат.
Бензин подорожал в 61 субъектах России. «Средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 11 копеек — до 44,38 рубля. Аи-95 — на 11 копеек, до 48,03 рубля. Аи-98 подорожал на 14 копеек — до 54,69 рубля за литр», — пишет «Прайм» со ссылкой на материалы ведомства.
В России изменится механизм сдерживания цен на бензин
Больше всего автомобильное топливо выросло в цене в Горно-Алтайске (на 1,6%), Благовещенске (1,3%), Хабаровске (на 1,1%), Севастополе и Нальчике (на 1%). В Москве и Санкт-Петербурге бензин в марте подорожал на 0,3% и 0,2% соответственно. При этом в Иркутске топливо подешевело на 0,1%. Также в первую неделю весны производство бензина в России снизилось на 13,3% по сравнению с прошлой неделей — до 757,4 тысячи тонн, дизельного топливо — на 4,5% до 1,513 миллиона тонн.
По данным Росстата, в январе розничные цены на бензин выросли на 1%, а дизельное топливо подорожало на 0,4%. При этом потребление топлива на АЗС увеличилось на фоне вакцинации населения от коронавируса, уточняет RT.
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Автоновости , Росстат
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