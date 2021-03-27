В новых правилах для водителей нашли нестыковки

«Мы не знаем, как это будет применяться. Маневрирование, допустим, можно как-то делать посреди улицы, парковку тоже можно сдать. Но сымитировать горку очень сложно», — сказал Форманчук.
«Я общался с коллегами, которые принимают экзамен в автошколе. Они сходятся к одному мнению, что нынешние меры никак не улучшают фон безопасности на дорогах. В итоге сложнее получается в два раза. И площадки уже необходимо искать самостоятельно, что очень затруднительно в городах-миллионниках, где и так пробки», — сказал Николаев.