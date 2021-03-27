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В новых правилах для водителей нашли нестыковки

Майк Габриелян
2 часа назад
Автоэксперты нашли нестыковки в новых правилах сдачи на водительские права. В них говорится, что экзамен на закрытой площадке будет заменен упражнениями в городских условиях.
Председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук считает, что входящие в экзамен элементы и приемы владения автомобилем невозможно продемонстрировать в условиях улицы. Его цитирует URA.RU.
«Мы не знаем, как это будет применяться. Маневрирование, допустим, можно как-то делать посреди улицы, парковку тоже можно сдать. Но сымитировать горку очень сложно», — сказал Форманчук.
Другие специалисты также опасаются, что нововведения могут ухудшить безопасность на дорогах и усложнить поиск мест для обучения. Об этом заявил автоэксперт и руководитель группы тренеров по безопасному вождению Сергей Николаев.
«Я общался с коллегами, которые принимают экзамен в автошколе. Они сходятся к одному мнению, что нынешние меры никак не улучшают фон безопасности на дорогах. В итоге сложнее получается в два раза. И площадки уже необходимо искать самостоятельно, что очень затруднительно в городах-миллионниках, где и так пробки», — сказал Николаев.
С1 апреля для сдающих на права отменят экзамен на площадке. Все упражнения будут демонстрироваться в реальных условиях на дорогах.
Как сообщал «Рамблер», в конце прошлого года эксперты заявили, что цены в автошколах будут расти из-за новых правил сдачи экзаменов.
Автоновости,Видео,Кирилл Форманчук,Сергей Николаев,РИА Ura.ru,
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