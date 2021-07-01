ГИББД сможет моментально выявлять пьяных водителей

Госавтоинспекция с 2022 года сможет моментально выявлять нетрезвых водителей благодаря специальному оборудованию, передает ТАСС.

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Как рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников , прибор будет моментально определять наличие паров алкоголя по выдыхаемому воздуху.

«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», - рассказал Черников в эфире радиостанции «Милицейская волна».

Прибор будет использоваться для первичного определения опьянения. Если паров алкоголя у водителя не зафиксировано, он сможет продолжить движения без участия в длительной процедуре медицинского освидетельствования.

По словам Черникова, такое оборудование применяется во многих странах. В России оно появится на вооружении ГИБДД в 2022 году.

Глава Госавтоинспекции отметил, что благодаря мерам системного характера число ДТП с пьяными водителями в России за пять месяцев 2021 года снизилось почти на 40%.