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ГИББД сможет моментально выявлять пьяных водителей

Вероника Полынина
39 минут назад
Госавтоинспекция с 2022 года сможет моментально выявлять нетрезвых водителей благодаря специальному оборудованию, передает ТАСС.
ГИББД сможет моментально выявлять пьяных водителей
Фото: ТАССТАСС
Как рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, прибор будет моментально определять наличие паров алкоголя по выдыхаемому воздуху.
«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», - рассказал Черников в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Прибор будет использоваться для первичного определения опьянения. Если паров алкоголя у водителя не зафиксировано, он сможет продолжить движения без участия в длительной процедуре медицинского освидетельствования.
По словам Черникова, такое оборудование применяется во многих странах. В России оно появится на вооружении ГИБДД в 2022 году.
Глава Госавтоинспекции отметил, что благодаря мерам системного характера число ДТП с пьяными водителями в России за пять месяцев 2021 года снизилось почти на 40%.
В четверг, 1 июля, президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока лишения свободы за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии с двух до трех лет. Также увеличивается размер штрафа - он составит от 300 до 500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет.
Автоновости,Михаил Черников,Владимир Путин,ГИБДД,ИТАР-ТАСС,
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