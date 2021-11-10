Самый дорогой автомобиль в мире

Каждый из трех 5,3-метровых кабриолетов собран и выкрашен вручную, приборы в салоне украшены орнаментом гильош, а на центральной панели установлены часы Bovet 1822.

На данный момент в мире существует всего три экземпляра Boat Tail. Каждый из трех 5,3-метровых кабриолетов собран и выкрашен вручную, приборы в салоне украшены орнаментом гильош, а на центральной панели установлены часы Bovet 1822. Всего в автомобилях насчитывается 1813 деталей уникальных деталей, сообщает Motor.ru. В движение кабриолет приводит 6,75-литровый мотор V12 с двойным турбонаддувом.