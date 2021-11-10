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Самый дорогой автомобиль в мире

Александр Котлеткин
26 минут назад

Rolls-Royce Boat Tail называют самым дорогим автомобилем в мире: стоимость каждого экземпляра превышает 28 миллионов долларов. Причина огромной цены – уникальность модели. Автомобиль проектировался практически с нуля.

Rolls-Royce Boat Tail называют самым дорогим автомобилем в мире: стоимость каждого экземпляра превышает 28 миллионов долларов.
1/12 Rolls-Royce Boat Tail называют самым дорогим автомобилем в мире: стоимость каждого экземпляра превышает 28 миллионов долларов.
Фото: Rolls-Royce
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Причина огромной цены – уникальность модели. Автомобиль проектировался практически с нуля.
2/12 Причина огромной цены – уникальность модели. Автомобиль проектировался практически с нуля.
Фото: Rolls-Royce
На данный момент в мире существует всего три экземпляра Boat Tail.
3/12 На данный момент в мире существует всего три экземпляра Boat Tail.
Фото: Rolls-Royce
Каждый из трех 5,3-метровых кабриолетов собран и выкрашен вручную, приборы в салоне украшены орнаментом гильош, а на центральной панели установлены часы Bovet 1822.
4/12 Каждый из трех 5,3-метровых кабриолетов собран и выкрашен вручную, приборы в салоне украшены орнаментом гильош, а на центральной панели установлены часы Bovet 1822.
Фото: Rolls-Royce
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Всего в автомобилях насчитывается 1813 деталей уникальных деталей, сообщает Motor.ru.
5/12 Всего в автомобилях насчитывается 1813 деталей уникальных деталей, сообщает Motor.ru.
Фото: Rolls-Royce
В движение кабриолет приводит 6,75-литровый мотор V12 с двойным турбонаддувом.
6/12 В движение кабриолет приводит 6,75-литровый мотор V12 с двойным турбонаддувом.
Фото: Rolls-Royce
На разработку и производство уникального авто ушло четыре года.
7/12 На разработку и производство уникального авто ушло четыре года.
Фото: Rolls-Royce
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На данный момент в мире существует всего три экземпляра Boat Tail. Каждый из трех 5,3-метровых кабриолетов собран и выкрашен вручную, приборы в салоне украшены орнаментом гильош, а на центральной панели установлены часы Bovet 1822. Всего в автомобилях насчитывается 1813 деталей уникальных деталей, сообщает Motor.ru. В движение кабриолет приводит 6,75-литровый мотор V12 с двойным турбонаддувом.

На разработку и производство уникального авто ушло четыре года.

Автоновости,Фото,Rolls-Royce,Motor.ru,
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