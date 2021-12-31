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1 час назад

ГИБДД проведёт тотальные проверки водителей в новогодние праздники

Масштабные рейды на территории всей России в период новогодних праздников проведут сотрудники ГИБДД. Сообщается, что их планируют провести в два этапа: с 31 декабря по 3 января и с 7 по 10 января, пишет портал Autonews. В первую очередь рейды будут направлены на выявление водителей, севших за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.

Водителей предупредили о тотальных проверках в новогодние праздники
Фото: ТАССТАСС

Сотрудники ГИБДД усилят патрулирование улиц с 31 декабря по 10 января — во время праздников Госавтоинспекция готовится провести масштабные рейды. Участникам рейдов предстоит вычислять всех нарушителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с сотрудниками ГИБДД на дорогах будут дежурить и другие представители полиции, а также Росгвардия, — написал портал Autonews.

По сведениям издания, рейды будут проходить по ночам во всех регионах России. В том числе, полицейскими будет использоваться вариант массовой проверки. Он предполагает перекрытие дороги несколькими экипажами ДПС и проверку всех водителей.

Нарушителей ПДД будут штрафовать с помощью дронов

Ранее сообщалось, что ГИБДД Подмосковья начнёт массовые проверки водителей с 1 января 2022 года. Инспекторы будут ловить нетрезвых водителей, а также проверять автомобилистов на соблюдение правил перевозки несовершеннолетних.

Автоновости,Росгвардия,ГИБДД,
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