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2 часа назад

Эксперт объяснил, почему рухнули продажи новых авто

Лера Букина

Продажи новых легковых автомобилей в апреле сократились в 2,9 раза, до 27,2 тыс. машин, в сравнении с мартом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Автостата».

Большинство иностранных компаний сообщили, что приостанавливают продажи и производство в РФ. Отечественные автозаводы также столкнулись со сложностями с выпуском из-за недопоставок компонентов. Активное сокращение спроса на автомобили началось со второй половины марта.

Названо условие снижения цен на автомобили

Отмечается, что к концу апреля спрос на автомобили начал расти. Так, аналитики с 25 апреля по 1 мая зафиксировали рост объема зарегистрированных автомобилей - на 17% в сравнению с предыдущей неделей, до 7,7 тыс. машин. Увеличение показателя наблюдалось и на неделе, завершившейся 24 апреля (+19%, до 6,6 тыс. единиц).

Гендиректор группы компаний «Тон-Авто» (Тольятти) Александр Курылин подтвердил рост спроса на новые автомобили перед майскими праздниками. Это обусловлено

эффектом отложенного спроса, указал он.

«Люди просто решили не затягивать с покупкой машины. Однако в марте в целом продажи были гораздо лучше, чем в апреле», - отметил Курылин.

Сейчас спрос растет из-за небольшого снижения цен на новые автомобили, если сравнивать с пиковыми значениями марта, указал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков.

Первая неделя месяца всегда является самой слабой, а к последней неделе растут и продажи, и регистрации, заявил Сергей Удалов из «Автостата».

«После ажиотажа в начале марта, когда автомобили покупались в том числе по предварительно одобренным еще до повышения ставки ЦБ кредитам, произошло охлаждение, потому как кризис быстро не закончился, а цены на имеющиеся у дилеров стоки машин часто выставлялись заградительные, чтобы придержать склад»,— подчеркнул он.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов заявил «Ленте.ру», что в случае возобновления поставок автомобилей из Европы их стоимость снизится из-за привязки к доллару или евро. Вместе с тем он не ожидает урегулирования ситуации в этом году.

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