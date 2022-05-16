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2 часа назад

Рейтинг самых дорогих китайских автомобилей в России

Александр Котлеткин

В рейтинге самых дорогих моделей из КНР новый лидер. Список возглавил премиальный Exeed VX, максимальная рекомендованная розничная цена которого по состоянию на середину мая составляет 4 899 900 рублей. Об этом сообщает Motor.ru.

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2/10 Рамный внедорожник Haval H9 занимает вторую строку - 4 799 000 рублей
Фото: Официальное сообщество производителя в социальной сети "Вконтакте"
3/10 В тройку самых дорогих китайских машин на российском рынке также входит семиместный минивэн GAC GN8 - 4 199 000 рублей
Фото: Официальное сообщество производителя в социальной сети "Вконтакте"
4/10 На четвертом месте рейтинга находится пикап Great Wall Poer - 4 149 000 рублей
Фото: Wikipedia commons
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5/10 Замыкает пятерку кросс-купе Geely Tugella - 3 999 990 рублей
Фото: Официальное сообщество производителя в социальной сети "Вконтакте"
6/10 На шестой позиции Exeed TXL - 3 899 900 рублей
Фото: Официальное сообщество производителя в социальной сети "Вконтакте"
7/10 Седьмую строчку рейтинга занял Chery Tiggo 8 Pro Max - 3 790 000 рублей
Фото: Официальное сообщество производителя в социальной сети "Вконтакте"
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8/10 На восьмой позиции GAC GS8 - 3 589 000 рублей
Фото: Официальное сообщество производителя в социальной сети "Вконтакте"
9/10 Девятая строчка рейтинга — Haval F7x - 3 499 000 рублей
Фото: Официальное сообщество производителя в социальной сети "Вконтакте"
10/10 А на десятой строчке расположился Haval F7 - 3 429 000 рублей
Фото: Официальное сообщество производителя в социальной сети "Вконтакте"

Рамный внедорожник Haval H9 занимает вторую строку - 4 799 000 рублей.

В тройку самых дорогих китайских машин на российском рынке также входит семиместный минивэн GAC GN8 - 4 199 000 рублей.

На четвертом месте рейтинга находится пикап Great Wall Poer - 4 149 000 рублей.

Замыкает пятерку кросс-купе Geely Tugella - 3 999 990 рублей.

На шестой позиции Exeed TXL - 3 899 900 рублей.

Седьмую строчку рейтинга занял Chery Tiggo 8 Pro Max - 3 790 000 рублей.

На восьмой позиции GAC GS8 - 3 589 000 рублей.

Девятая строчка рейтинга — Haval F7x - 3 499 000 рублей.

А на десятой строчке расположился Haval F7 - 3 429 000 рублей.

Автоновости,Фото,Chery Tiggo,Chery,Geely,
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