Рейтинг самых дорогих китайских автомобилей в России

В рейтинге самых дорогих моделей из КНР новый лидер. Список возглавил премиальный Exeed VX, максимальная рекомендованная розничная цена которого по состоянию на середину мая составляет 4 899 900 рублей. Об этом сообщает Motor.ru.
Рамный внедорожник Haval H9 занимает вторую строку - 4 799 000 рублей.
В тройку самых дорогих китайских машин на российском рынке также входит семиместный минивэн GAC GN8 - 4 199 000 рублей.
На четвертом месте рейтинга находится пикап Great Wall Poer - 4 149 000 рублей.
Замыкает пятерку кросс-купе Geely Tugella - 3 999 990 рублей.
На шестой позиции Exeed TXL - 3 899 900 рублей.
Седьмую строчку рейтинга занял Chery Tiggo 8 Pro Max - 3 790 000 рублей.
На восьмой позиции GAC GS8 - 3 589 000 рублей.
Девятая строчка рейтинга — Haval F7x - 3 499 000 рублей.
А на десятой строчке расположился Haval F7 - 3 429 000 рублей.