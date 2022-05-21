На «АвтоВАЗе» выбрали нового президента

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40 минут назад

Новости автомира: Бывший министр транспорта Максим Соколов возглавил «АвтоВАЗ»

Илья Родин

Бывший министр транспорта РФ и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов сообщил, что назначен на должность президента «АвтоВАЗа». К своим обязанностям он приступит, по его словам, в понедельник, 23 мая. Об этом пишет ТАСС.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил ранее, что кандидатура на этот пост еще не утверждена, уточняет ТАСС.

«Один из кандидатов на пост гендиректора «АвтоВАЗа» - бывший министр транспорта и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов. Окончательного решения о назначении еще нет», - рассказал он.

Он отметил при этом, что в качестве основного претендента на этот пост рассматривался освобожденный накануне от должности замглавы Минпромторга Александр Морозов, но «он пойдет работать на одно из промышленных предприятий».

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Агентство напомнило, что новый менеджмент компании, который заменит французское руководство, в ближайшее время должен будет представить новую стратегию развития «АвтоВАЗа».

Ранее сообщалось, что французская компания Renault, в рамках сделки о передаче своих активов в РФ правительству, взяла на себя обязательства помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу».

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