На «АвтоВАЗе» выбрали нового президента

Бывший министр транспорта РФ и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов сообщил, что назначен на должность президента «АвтоВАЗа». К своим обязанностям он приступит, по его словам, в понедельник, 23 мая. Об этом пишет ТАСС.

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил ранее, что кандидатура на этот пост еще не утверждена, уточняет ТАСС.

«Один из кандидатов на пост гендиректора «АвтоВАЗа» - бывший министр транспорта и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов. Окончательного решения о назначении еще нет», - рассказал он.

Он отметил при этом, что в качестве основного претендента на этот пост рассматривался освобожденный накануне от должности замглавы Минпромторга Александр Морозов, но «он пойдет работать на одно из промышленных предприятий».

Агентство напомнило, что новый менеджмент компании, который заменит французское руководство, в ближайшее время должен будет представить новую стратегию развития «АвтоВАЗа».