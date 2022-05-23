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22 минуты назад

Новости автомира: Skoda показала студенческий ралли-кар, посвященный Африке

Motor.ru

Техническое училище Skoda в Млада-Болеславе продолжает традицию постройки концепт-каров, в ходе разработки которых студенты набираются опыта для дальнейшей работы на производстве. В 2020 году оно представило родстер Slavia на базе хэтчбека Scala. Теперь, с вынужденной задержкой из-за пандемии, свет увидел восьмой студенческий автомобиль — кроссовер Skoda Afriq, который представляет собой серийный Kamiq, модифицированный и заточенный под бездорожье.

Студенты придумали новый ралли-кар для Skoda
Фото: Motor.ruMotor.ru

Afriq назвали в честь Северной Африки, где чешская марка отвечает за деятельность всей Volkswagen Group. Также имя отсылает к ралли-рейду Дакар, которое ранее проходило в Африке. Литерой Q же традиционно заканчиваются названия кроссоверов Skoda — Karoq, Kodiaq и других.

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Постройка автомобиля заняла у студентов четыре месяца или около двух тысяч часов. Кузов взятого за основу Kamiq заметно модифицировали: приварили задние двери, увеличили колесные арки, крылья и бамперы.

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Вдохновение они черпали во внешности Fabia Rally2 evo. От гоночного хэтчбека концепту достались антикрыло, «ковш» на крыше, множество наклеек на кузове и устройство салона: сиденья-раковины, шеститочечные ремни безопасности, рулевое колесо и приборная панель. Кроме этого, Afriq получил дополнительную оптику спереди.

Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru

С переделкой автомобиль вытянулся в длину на 121 миллиметр — до 4362 миллиметров, хотя остальные параметры остались неизменными. Кроссоверу добавили каркас безопасности внутри, а шасси модифицировали для езды по бездорожью. Несмотря на это, масса модели не выросла, а уменьшилась — примерно на 100 килограммов.

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Техническая начинка была полностью «пересажена» вседорожнику от полноприводной Octavia. Это двухлитровый наддувный мотор мощностью 190 лошадиных сил (320 Нм крутящего момента), семидиапазонный «робот» DSG и полный привод с муфтой подключения задней оси. Выхлопную систему тоже пришлось адаптировать к новому двигателю.

Еще одна «фишка» концепта — устройство для извлечения питьевой воды из воздуха в багажнике. Воздух забирается из атмосферы, очищается, охлаждается, после чего из него конденсируется вода. Она проходит еще одну очистку и минерализацию каскадным фильтром с УФ-излучением, убивающим микроорганизмы и расщепляющим вредные химические вещества. После этого воду можно пить, а хранится она в резервуаре при температуре пять градусов Цельсия.

Afriq — главным образом учебный экзерсис, который не будет запущен в серию, как и предыдущие работы студентов училища. В их числе — родстер Slavia, пикап Mountiaq, кросс-кабриолет Sunroq, купе Atero и другие концепты.

Садись, пять

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