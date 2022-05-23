Mercedes-Benz откажется от дилеров

Компания Mercedes-Benz сократит на 15-20% количество дилерских центров в Германии и на 10% по всему миру в рамках модернизации своей дистрибьюторской сети. Об этом сообщает Automotive News.

Фото: Mercedes Mercedes

По данным издания, Mercedes-Benz постепенно движется к организации прямых продаж, когда покупатель контактирует непосредственно с производителем автомобилей. В этом случае покупателю будет выставляться счет на оплату, а доставкой машины займется дилерский центр. К 2025 году в Mercedes-Benz рассчитывают продавать до 80% своих машин в Европе с помощью этого метода.

Кроме того, к 2025 году компания планирует увеличить долю онлайн-продаж автомобилей до 25%.

«Наши клиенты становятся моложе, богаче и все более цифровыми. Они хотят взаимодействовать с нами на нескольких платформах, когда и где хотят», — пояснила вице-президент по коммуникациям и маркетингу Беттина Фетцер.