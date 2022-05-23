Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
18 минут назад

Новости автомира: Mercedes Benz откажется от дилеров и перейдет к прямым продажам

Газета.Ru

Компания Mercedes-Benz сократит на 15-20% количество дилерских центров в Германии и на 10% по всему миру в рамках модернизации своей дистрибьюторской сети. Об этом сообщает Automotive News.

Mercedes-Benz откажется от дилеров
Фото: MercedesMercedes

По данным издания, Mercedes-Benz постепенно движется к организации прямых продаж, когда покупатель контактирует непосредственно с производителем автомобилей. В этом случае покупателю будет выставляться счет на оплату, а доставкой машины займется дилерский центр. К 2025 году в Mercedes-Benz рассчитывают продавать до 80% своих машин в Европе с помощью этого метода.

Кроме того, к 2025 году компания планирует увеличить долю онлайн-продаж автомобилей до 25%.

Почему иномарки не дешевеют, несмотря на укрепление рубля

«Наши клиенты становятся моложе, богаче и все более цифровыми. Они хотят взаимодействовать с нами на нескольких платформах, когда и где хотят», — пояснила вице-президент по коммуникациям и маркетингу Беттина Фетцер.

Ранее сообщалось что В Германии на аукционе продали автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года выпуска. Стоимость машины составила €135 млн.

Автоновости,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители