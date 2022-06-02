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31 минуту назад

Новости автомира: в России подешевели подержанные автомобили

Елена Прошина

В России второй месяц подряд дешевеют автомобили с пробегом. Об этом рассказала пресс-секретарь автомобильного портала «Дром» Мария Погребец, пишет РИА Новости.

В России подешевели подержанные автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в апреле этого года подержанные автомобили подешевели на 16% по отношению к марту. В мае эта тенденция продолжилась.

«Средняя цена выставленного на продажу подержанного авто в России в мае упала на 12% относительно апреля и составила 851 тысячу рублей. При этом предложение выросло на 7%, а спрос практически не изменился», — рассказала Погребец.

Наиболее востребованными автомобилями на вторичном рынке стали Lada Priora, Toyota Corolla и Lada Granta. В мае они подешевели в среднем на 6-7%. Однако самое большое падение цен зафиксировано у дорогих машин стоимостью от 2 млн рублей. Они снизили в цене на 100-250 тыс. руб.

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По словам Погребец, снижение цен связано со стагнацией спроса в России на подержанные автомобили, поэтому продавцы вынуждены снижать стоимость.

Ранее сообщалось, что самыми неликвидными трехлетними автомобилями массового сегмента в России стали Peugeot 508, Lifan Solano и Lifan X50. За три года эксплуатации они теряют около 30% от первоначальной стоимости. Также в список вошли «УАЗ Пикап», Geely Emgrand 7 и Lada Granta.

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