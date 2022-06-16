Самые дорогие машины мира в 2022 году

Производители люксовых авто регулярно представляют публике новые модели гиперкаров, поражающие своей роскошью и красотой. В связи с этим список самых дорогих машин мира постоянно меняется. Издание Egscholars.com составило рейтинг самых дорогостоящих автомобилей в 2022 году.

1/10 Lamborghini Veneno Roadster, 4,5 млн долларов Десятое место среди самых дорогих автомобилей в мире занимает Lamborghini Veneno Roadster, стоящий 4,5 млн долларов. Автомобиль был представлен на мотор-шоу в Женеве в 2013 году. Его выпуск приурочили к 50-летию марки Lamborghini. Суперкар представляет собой открытую версию купе Lamborghini Veneno. На родстере установлен двигатель объемом 6,5 литра. Мощность мотора — 750 лошадиных сил. До 100 км/ч машина разгоняется за 2,9 секунды, пишет «Драйв» Фото: Официальный сайт Lamborghini Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Koenigsegg CCXR Trevita, 4,8 млн долларов Корпус этого автомобиля производства шведской Koenigsegg выполнен из углеродного волокна с алмазным покрытием. Этот уникальный материал является собственной разработкой компании. Стоимость авто — 4,8 млн долларов. Как пишет журнал Auto.ru, на Trevita установлена битурбовосьмерка объемом 4,8 литра. Мощность мотора — 1018 лошадиных сил при крутящем моменте 1080 Нм. Максимальная скорость составляет более 410 км/ч. До 100 км/ч машина разгоняется за 2,9 секунды Фото: Wikipedia commons 3/10 Pagani Huayra, 5,4 млн долларов Еще одно творение Горацио Пагани — спортивное авто Pagani Huayra стоимостью 5,4 млн долларов. Автомобиль назван по имени бога ветра Уайра-тата, в которого верили южноамериканские индейцы кечуа. Официальный дебют модели состоялся в Милане в 2011-м, а в 2012-м журнал Top Gear назвал Pagani Huayra гиперкаром года. Двигатель V12 имеет мощность 700 лошадиных сил при крутящем моменте 1000 Нм. Максимальная скорость составляет 370 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 секунды Фото: globallookpress.com 4/10 Bugatti Divo, 5,7 млн долларов На седьмой позиции в рейтинге самых дорогих машин в мире — спортивный автомобиль Bugatti Divo по цене в 5,7 млн долларов. Модель названа в честь пилота Альберта Диво, участвовавшего в гонках за команду Bugatti в 1920-х годах. Спорткар имеет двигатель W16, оснащенный четырьмя турбонагнетателями. Мощность мотора — 1479 лошадиных сил. Максимальная скорость ограничена 380 км/ч Фото: Официальный сайт Bugatti Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Maybach Exelero, 8 млн долларов Maybach Exelero был впервые представлен на мероприятии в Берлине в 2005 году как высокорезультативный спорткар, созданный компаний Stola (сейчас входит в Bluetec) в коллаборации с «Даймлер Крайслер». Один из самых дорогих автомобилей в мире имеет двигатель объемом 5,9 литра, пятиступенчатую автоматическую коробку передач и задний привод. Мощность мотора составляет 700 лошадиных сил, пишет motor1.com Фото: Wikipedia commons 6/10 Bugatti Centodieci, 9 млн долларов Спорткар Bugatti Centodieci стоимостью 9 млн долларов выпущен ограниченным тиражом к 110-летию марки Bugatti. Внешний вид автомобиля дизайнеры разработали за полгода, после чего машина была построена вручную на заводе французского бренда в Мольсеме. Спорткар имеет двигатель объемом 8 литров. Максимальная скорость ограничена 380 км/ч Фото: Официальный сайт Bugatti 7/10 Rolls-Royce Sweptail, 12,8 млн долларов Следующую позицию в рейтинге самых дорогих машин в мире занимает Rolls-Royce Sweptail за 12,8 млн долларов. Машина дебютировала в мае 2017 года на мероприятии Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Соединенном Королевстве. Внешний вид авто напоминает об автомобилях 1920-х — 1930- х годов. Главный дизайнер марки Жиль Тейлор заявил, что эта модель является эквивалентом высокой моды в автомобилестроении. Rolls-Royce Sweptail имеет атмосферный двигатель объемом 6,75 л Фото: Официальный сайт Rolls-Royce Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Pagani Zonda HP Barchetta, 15 млн долларов Автомобиль Pagani Zonda HP Barchetta стоимостью 15 млн долларов был представлен в 2017 году на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, штат Калифорния. Существуют три экземпляра этого люксового авто, один из которых принадлежит основателю компании Горацио Пагани. Автомобиль был построен специально для него, о чем говорит аббревиатура HP (Horacio Pagani) в названии модели. Как сообщает Autoreview, Pagani Zonda HP Barchetta оснащена самой сильной версией атмосферного двигателя AMG V12 6.0. Мощность мотора — 800 лошадиных сил Фото: Официальный сайт Pagani 9/10 Bugatti La Voiture Noire, 18,7 млн долларов Гиперкар французского бренда Bugatti Automobiles был первым в рейтинге самых дорогих машин в мире в 2019 году, до появления Rolls-Royce Boat Tail. Это новая версия Bugatti Type 57 SC Atlantic, созданного в 1930-х годах автомобилестроителем Жаном Бугатти — сыном основателя легендарной марки Этторе Бугатти. Шестнадцатицилиндровый двигатель объемом 8 литров имеет мощность 1500 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды. Максимальная скорость ограничена 420 км/ч. Со специальным ключом, снимающим ограничение, гиперкар способен разогнаться до 480 км/ч, сообщает Autofog. Кузов Bugatti La Voiture Noire выполнен из углеродного волокна Фото: Официальный сайт Bugatti 10/10 Rolls-Royce Boat Tail, 28 млн долларов Первое место в рейтинге самых дорогих машин в мире занимает Rolls-Royce Boat Tail стоимостью 28 млн долларов. Внешний вид кабриолета производства компании Rolls-Royce Motor Cars напоминает яхты 1920-х и 1930-х годов. Люксовое авто было представлено в мае 2021-го. Оно выполнено из 1813 уникальных деталей и снабжено пятью электронными управляющими блоками в задней части кузова и выдвижными боковыми и задними окнами. Кабриолет укомплектован 6,75-литровым двигателем V12 с двумя турбинами, пишет Autonews Фото: Официальный сайт Rolls-Royce

10. Lamborghini Veneno Roadster, 4,5 млн долларов

Видео дня

Десятое место среди самых дорогих автомобилей в мире занимает Lamborghini Veneno Roadster, стоящий 4,5 млн долларов. Автомобиль был представлен на мотор-шоу в Женеве в 2013 году. Его выпуск приурочили к 50-летию марки Lamborghini.

Суперкар представляет собой открытую версию купе Lamborghini Veneno. На родстере установлен двигатель объемом 6,5 литра. Мощность мотора — 750 лошадиных сил. До 100 км/ч машина разгоняется за 2,9 секунды, пишет «Драйв».

9. Koenigsegg CCXR Trevita, 4,8 млн долларов

Корпус этого автомобиля производства шведской Koenigsegg выполнен из углеродного волокна с алмазным покрытием. Этот уникальный материал является собственной разработкой компании. Стоимость авто — 4,8 млн долларов.

Как пишет журнал Auto.ru, на Trevita установлена битурбовосьмерка объемом 4,8 литра. Мощность мотора — 1018 лошадиных сил при крутящем моменте 1080 Нм. Максимальная скорость составляет более 410 км/ч. До 100 км/ч машина разгоняется за 2,9 секунды.

8. Pagani Huayra, 5,4 млн долларов

Еще одно творение Горацио Пагани — спортивное авто Pagani Huayra стоимостью 5,4 млн долларов. Автомобиль назван по имени бога ветра Уайра-тата, в которого верили южноамериканские индейцы кечуа. Официальный дебют модели состоялся в Милане в 2011-м, а в 2012-м журнал Top Gear назвал Pagani Huayra гиперкаром года.

Двигатель V12 имеет мощность 700 лошадиных сил при крутящем моменте 1000 Нм. Максимальная скорость составляет 370 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 секунды.

7. Bugatti Divo, 5,7 млн долларов

На седьмой позиции в рейтинге самых дорогих машин в мире — спортивный автомобиль Bugatti Divo по цене в 5,7 млн долларов. Модель названа в честь пилота Альберта Диво, участвовавшего в гонках за команду Bugatti в 1920-х годах.

Спорткар имеет двигатель W16, оснащенный четырьмя турбонагнетателями. Мощность мотора — 1479 лошадиных сил. Максимальная скорость ограничена 380 км/ч.

6. Maybach Exelero, 8 млн долларов

Maybach Exelero был впервые представлен на мероприятии в Берлине в 2005 году как высокорезультативный спорткар, созданный компаний Stola (сейчас входит в Bluetec) в коллаборации с «Даймлер Крайслер».

Один из самых дорогих автомобилей в мире имеет двигатель объемом 5,9 литра, пятиступенчатую автоматическую коробку передач и задний привод. Мощность мотора составляет 700 лошадиных сил, пишет motor1.com.

5. Bugatti Centodieci, 9 млн долларов

Спорткар Bugatti Centodieci стоимостью 9 млн долларов выпущен ограниченным тиражом к 110-летию марки Bugatti. Внешний вид автомобиля дизайнеры разработали за полгода, после чего машина была построена вручную на заводе французского бренда в Мольсеме.

Спорткар имеет двигатель объемом 8 литров. Максимальная скорость ограничена 380 км/ч.

4. Rolls-Royce Sweptail, 12,8 млн долларов

Следующую позицию в рейтинге самых дорогих машин в мире занимает Rolls-Royce Sweptail за 12,8 млн долларов. Машина дебютировала в мае 2017 года на мероприятии Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Соединенном Королевстве. Внешний вид авто напоминает об автомобилях 1920-х — 1930- х годов. Главный дизайнер марки Жиль Тейлор заявил, что эта модель является эквивалентом высокой моды в автомобилестроении. Rolls-Royce Sweptail имеет атмосферный двигатель объемом 6,75 л.

3. Pagani Zonda HP Barchetta, 15 млн долларов

Автомобиль Pagani Zonda HP Barchetta стоимостью 15 млн долларов был представлен в 2017 году на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, штат Калифорния. Существуют три экземпляра этого люксового авто, один из которых принадлежит основателю компании Горацио Пагани. Автомобиль был построен специально для него, о чем говорит аббревиатура HP (Horacio Pagani) в названии модели.

Как сообщает Autoreview, Pagani Zonda HP Barchetta оснащена самой сильной версией атмосферного двигателя AMG V12 6.0. Мощность мотора — 800 лошадиных сил.

2. Bugatti La Voiture Noire, 18,7 млн долларов

Гиперкар французского бренда Bugatti Automobiles был первым в рейтинге самых дорогих машин в мире в 2019 году, до появления Rolls-Royce Boat Tail. Это новая версия Bugatti Type 57 SC Atlantic, созданного в 1930-х годах автомобилестроителем Жаном Бугатти — сыном основателя легендарной марки Этторе Бугатти.

Шестнадцатицилиндровый двигатель объемом 8 литров имеет мощность 1500 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды. Максимальная скорость ограничена 420 км/ч. Со специальным ключом, снимающим ограничение, гиперкар способен разогнаться до 480 км/ч, сообщает Autofog. Кузов Bugatti La Voiture Noire выполнен из углеродного волокна.

1. Rolls-Royce Boat Tail, 28 млн долларов

Первое место в рейтинге самых дорогих машин в мире занимает Rolls-Royce Boat Tail стоимостью 28 млн долларов. Внешний вид кабриолета производства компании Rolls-Royce Motor Cars напоминает яхты 1920-х и 1930-х годов.

Люксовое авто было представлено в мае 2021-го. Оно выполнено из 1813 уникальных деталей и снабжено пятью электронными управляющими блоками в задней части кузова и выдвижными боковыми и задними окнами.