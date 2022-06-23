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38 минут назад

Первые фотографии Lada Granta Classic 22

Александр Котлеткин

РИА Новости опубликовали первые снимки Lada Granta Classic 2022 года.

1/12 Автомобиль Lada Granta Classic 22 в шоуруме официального дилера "Лада-Центр Озерки" в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости
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2/12 Автомобиль Lada Granta Classic 22 в шоуруме официального дилера "Лада-Центр Озерки" в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости
3/12 Интерьер автомобиля Lada Granta Classic 22 в шоуруме официального дилера "Лада-Центр Озерки" в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости
4/12 Автомобиль Lada Granta Classic 22 в шоуруме официального дилера "Лада-Центр Озерки" в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости
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5/12 Фара головного света автомобиля Lada Granta Classic 22 в шоуруме официального дилера "Лада-Центр Озерки" в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости
6/12 Автомобиль Lada Granta Classic 22 в шоуруме официального дилера "Лада-Центр Озерки" в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости
7/12 Автомобиль Lada Granta Classic 22 в шоуруме официального дилера "Лада-Центр Озерки" в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости
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8/12 Автомобиль Lada Granta Classic 22 в шоуруме официального дилера "Лада-Центр Озерки" в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости
9/12 Рулевое колесо автомобиля Lada Granta Classic 22 в шоуруме официального дилера "Лада-Центр Озерки" в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости
10/12 Логотип LADA на радиаторной решетке автомобиля Lada Granta Classic 22 в шоуруме официального дилера "Лада-Центр Озерки" в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости
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11/12 Автомобиль Lada Granta Classic 22 в шоуруме официального дилера "Лада-Центр Озерки" в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости
12/12 Автомобиль Lada Granta Classic 22 в шоуруме официального дилера "Лада-Центр Озерки" в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости

Цены на новинку стартуют с отметки 658 300 рублей с учетом выгоды в размере 20 тысяч рублей по схеме trade-in или при использовании кредитной программы Lada Finance.

Отмечается, что предложение на данную комплектацию на 103 200 рублей выгоднее стоимости Granta Classic предыдущего модельного года.

По словам и.о. исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Виталия Осипова, Lada Granta Classic'22 станет самым доступным легковым автомобилем на российском рынке. Об этом сообщает Interfax.

Автомобиль оснащен электроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, обогревом и электроприводом зеркал заднего вида, креплениями для детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями, бортовым компьютером, центральным замком и стальными 14-дюймовыми дисками колес с декоративными колпаками.

Оснащена ли Lada Granta Classic 2022 года ABS, подушками безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС в пресс-службе "АвтоВАЗа" не прокомментировали.

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