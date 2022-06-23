РИА Новости опубликовали первые снимки Lada Granta Classic 2022 года.

Цены на новинку стартуют с отметки 658 300 рублей с учетом выгоды в размере 20 тысяч рублей по схеме trade-in или при использовании кредитной программы Lada Finance.

Отмечается, что предложение на данную комплектацию на 103 200 рублей выгоднее стоимости Granta Classic предыдущего модельного года.

По словам и.о. исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Виталия Осипова, Lada Granta Classic'22 станет самым доступным легковым автомобилем на российском рынке. Об этом сообщает Interfax.

Автомобиль оснащен электроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, обогревом и электроприводом зеркал заднего вида, креплениями для детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями, бортовым компьютером, центральным замком и стальными 14-дюймовыми дисками колес с декоративными колпаками.