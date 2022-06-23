РИА Новости опубликовали первые снимки Lada Granta Classic 2022 года.
Цены на новинку стартуют с отметки 658 300 рублей с учетом выгоды в размере 20 тысяч рублей по схеме trade-in или при использовании кредитной программы Lada Finance.
Отмечается, что предложение на данную комплектацию на 103 200 рублей выгоднее стоимости Granta Classic предыдущего модельного года.
По словам и.о. исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа"Виталия Осипова, Lada Granta Classic'22 станет самым доступным легковым автомобилем на российском рынке. Об этом сообщает Interfax.
Автомобиль оснащен электроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, обогревом и электроприводом зеркал заднего вида, креплениями для детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями, бортовым компьютером, центральным замком и стальными 14-дюймовыми дисками колес с декоративными колпаками.
Оснащена ли Lada Granta Classic 2022 года ABS, подушками безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС в пресс-службе "АвтоВАЗа" не прокомментировали.