Новые автомобили, которые мы потеряли

Автопроизводители продолжают покидать российский рынок. Они закрывают местные заводы, испытывают проблемы с логистикой или прекращают поставки из-за санкций. Поэтому до нашей страны так и не добрались некоторые модели, которые были анонсированы ранее и даже частично локализованы. Что уж говорить о более свежих новинках, дебютировавших совсем недавно: даже если они и попадут к нам официально, то нескоро. В нашей подборке — новые поколения моделей, которые когда-то неплохо продавались в России, а некоторые даже были хитами