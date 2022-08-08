Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Новые автомобили, которые мы потеряли

Motor.ru

Автопроизводители продолжают покидать российский рынок. Они закрывают местные заводы, испытывают проблемы с логистикой или прекращают поставки из-за санкций. Поэтому до нашей страны так и не добрались некоторые модели, которые были анонсированы ранее и даже частично локализованы. Что уж говорить о более свежих новинках, дебютировавших совсем недавно: даже если они и попадут к нам официально, то нескоро. В нашей подборке — новые поколения моделей, которые когда-то неплохо продавались в России, а некоторые даже были хитами

1/32 Lexus RX Популярный кроссовер перешёл в пятое поколение. Новинка базируется на «тележке» GA-K — модификации глобальной TNGA. Вседорожник остался без шестицилиндрового двигателя, но обрёл гибридную установку с подзарядкой от сети. Предложат четыре версии — RX350, RX350h, RX450h+ и RX500h: три последние электрифицированы
Фото: motor.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/32 2,4-литровая «турбочетвёрка» развивает на RX350 279 лошадиных сил и 430 Нм, а восьмидиапазонная автоматическая коробка передаёт тягу на переднюю ось или на обе. Полноприводник набирает «сотню» за 7,1 секунды — на секунду быстрее предшественника с 299-сильной «шестёркой»
Фото: motor.ru
3/32 На RX350h атмосферный мотор объёмом 2,5 литра сочетается с электродвигателем и вариатором. Общая отдача — 249 сил и 316 Нм. По умолчанию привод передний, а у полноприводной версии за подключение задних колёс отвечает дополнительный электромотор. Модификация со всеми ведущими достигает «сотни» за восемь секунд
Фото: motor.ru
4/32 RX450h+ — это гибрид с возможностью подзарядки и полным приводом. Суммарная мощность — 306 сил. Литий-ионная батарея ёмкостью 18,1 киловатт-часа позволяет проехать на электротяге до 65 километров. Набор «сотни» занимает семь секунд. У RX500h бензиновый ДВС объёмом 2,4 литра, шестиступенчатый автомат и электромотор сзади. В сумме установка развивает 371 силу и 550 Нм. Разгон до «сотни» требует шесть секунд
Фото: motor.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/32 BMW 7 серии Новое поколение дебютировало весной, а производство стартовало в начале июля. Модель лишилась двигателя V12, а на вершине гаммы расположился электрокар i7
Фото: motor.ru
6/32 Европейцам предложат три исполнения — 740d с рядной дизельной «шестёркой» объёмом три литра (286 лошадиных сил, 650 Нм) и гибридные модификации с возможностью подзарядки — 750e (490 сил, 700 Нм) и M760e (571 сила, 800 Нм)
Фото: motor.ru
7/32 За пределами Европы появятся бензиновые 735i (286 сил, 425 Нм), 740i (380 сил, 540 Нм) и 760i xDrive с 4,4-литровым V8 (544 силы, 750 Нм), которым полагается 48-вольтовый стартер-генератор (ещё 12 сил)
Фото: motor.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/32 У электромобиля i7 xDrive60 два мотора (544 силы, 745 Нм) и аккумулятор ёмкостью 101,7 киловатт-часа. Машина проезжает на одной зарядке до 483 километров, достигает «сотни» за 4,7 секунды и набирает 240 километров в час вместо 250 у бензиновых и дизельных исполнений
Фото: motor.ru
9/32 BMW X1 Другая популярная модель марки сменила поколение пару месяцев назад. Кроссовер оказался крупнее предшественника: например, колёсная база увеличена на 23 миллиметра
Фото: motor.ru
10/32 Автомобиль получил изменённую внешность и четыре варианта силовых агрегатов, а ещё в гамме впервые появился электрокар iX1
Фото: motor.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/32 Начальной версии досталась 136-сильная «турботройка», а полноприводник обрёл гибридную установку с четырёхцилиндровым мотором, электродвигателем и семиступенчатым «роботом». Общая мощность — 218 лошадиных сил. Дизели развивают 150 и 211 сил, причём во втором случае это «мягкий» гибрид
Фото: motor.ru
12/32 Полноприводный электрокроссовер iX1 предложен лишь в модификации xDrive30. Здесь два мотора общей мощностью 313 сил. Набор «сотни» требует 5,7 секунды, максимальная скорость равна 180 километрам в час. Батарея ёмкостью 64,7 киловатт-часа обеспечит запас хода до 438 километров. Подзарядка с 10 до 80 процентов займёт всего полчаса
Фото: motor.ru
13/32 Range Rover Ещё в первой половине февраля британская компания раскрыла все модификации внедорожника для нашего рынка: были обещаны два бензиновых и два дизельных двигателя, стандартная и удлинённая колёсная база, а также трёхрядный вариант
Фото: motor.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/32 Исполнения D250 и D350 снабжены трёхлитровым шестицилиндровым дизелем (249 лошадиных сил и 570 Нм или 350 сил и 700 Нм соответственно)
Фото: motor.ru
15/32 У модификации P360 мягкогибридная система (MHEV) с бензиновой трёхлитровой «турбошестёркой» (360 сил, 500 Нм) и 48-вольтовым стартер-генератором. У версии P530 4,4-литровый V8 (530 сил, 750 Нм)
Фото: motor.ru
16/32 Модель оснащена восьмидиапазонным автоматом ZF, двухступенчатой «раздаткой» BorgWarner, пневматической подвеской, полноуправляемым шасси и муфтой подключения передней оси. Комплектации — SE, HSE, Autobiography, First Edition и SV
Фото: motor.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
17/32 Range Rover Sport Внедорожник дебютировал весной, а неопределённая ситуация не помешала производителю обнародовать модификации для нашего рынка
Фото: motor.ru
18/32 В России новинка получила бы четыре варианта двигателей (два бензиновых и два дизельных) и шесть комплектаций (в том числе First Edition)
Фото: motor.ru
19/32 Базовая версия D249 получит трёхлитровую дизельную «шестёрку» (249 лошадиных сил, 600 Нм), восьмидиапазонный автомат, полный привод и одноступенчатую «раздатку». Далее — D350 с тем же рядным мотором, но форсированным до 350 сил и 700 Нм
Фото: motor.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
20/32 Гибрид P360 MHEV сочетает бензиновый трёхлитровый агрегат (360 сил, 500 Нм) с 48-вольтовым стартер-генератором. Топ-версия с 4,4-литровым V8 от BMW (530 сил, 750 Нм) наберёт «сотню» за 4,5 секунды. Продажи в Европе стартуют осенью
Фото: motor.ru
21/32 Mercedes-Benz GLC Уже дебютировало второе поколение кроссовера GLC: в линейке остались лишь электрифицированные модификации
Фото: motor.ru
22/32 Революционных изменений нет: модель и так отлично продаётся (даже лучше C-класса). Автомобиль получил переработанный облик и — впервые в этом сегменте — опциональное полноуправляемое шасси
Фото: motor.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
23/32 Доступны 2,0-литровые четырёхцилиндровые двигатели — бензиновые (204 и 258 лошадиных сил) и дизель (197 сил), которые совмещены с 48-вольтовым стартер-генератором, добавляющим ещё 23 силы. Девятиступенчатый «автомат» передаёт тягу на обе оси, но американцам также предложат заднеприводное исполнение GLC 300. Мощнейшая бензиновая модификация набирает «сотню» за 5,6 секунды
Фото: motor.ru
24/32 Есть и три гибрида с подзарядкой — бензиновые GLC 300 e мощностью 313 сил и GLC 400 e 4Matic (381 сила), а также 335-сильный дизельный GLC 300 de. Аккумулятор ёмкостью 31,2 киловатт-часа позволяет проехать без подключения ДВС от 117 до 120 километров по стандарту WLTP. Гибриды потребляют от 0,5 до 0,8 литра топлива на сто километров
Фото: motor.ru
25/32 Volkswagen Amarok Подразделение Volkswagen Commercial Vehicles представило второе поколение пикапа. Новинка получила планшет в интерьере, матричную головную оптику, более 30 электронных помощников, колёсные диски диаметром до 21 дюйма, а также аксессуары для бездорожья — шноркель и защиту днища
Фото: motor.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
26/32 Архитектурой T6.2 и центральной частью кузова поделился Ford Ranger. В моторную линейку вошли четыре дизеля и один бензиновый двигатель. В Африке, например, гамму откроет двухлитровый 150-сильный TDI
Фото: motor.ru
27/32 Далее — 170-сильная «четвёрка» и двухлитровый TDI с парой компрессоров, выдающий 204 или 209 сил. Мощнейшим дизельным агрегатом будет 3,0-литровый V6 (241 либо 250 сил). 2,3-литровый бензиновый двигатель выдаёт 302 силы
Фото: motor.ru
28/32 В зависимости от мотора доступны пяти- и шестиступенчатая «механика», а также шести- и десятидиапазонный автомат. Привод полный — подключаемый или постоянный
Фото: motor.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
29/32 Infiniti QX60 Кроссовер должен был выйти на наш рынок ещё в прошлом году, а Одобрение типа транспортного средства появилось в базе Росстандарта в феврале. Приём заказов могли начать весной, а поставлять модель планировали с того же предприятия в США, где делают и соплатформенный Nissan Pathfinder
Фото: motor.ru
30/32 Второе поколение модели дебютировало в 2021-м. В США автомобилю полагается 3,5-литровый 295-сильный «атмосферник» V6, в КНР — 2,0-литровая «турбочетвёрка»
Фото: motor.ru
31/32 Россиянам обещали тот же двигатель, что и в Соединённых Штатах, но дефорсированный до 283 сил. Коробка передач — девятидиапазонный автомат ZF, привод полный. Салон вмещает семерых или шестерых пассажиров: в последнем случае на среднем ряду два отдельных сиденья
Фото: motor.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
32/32 В перечне опций для нашего рынка значились кресла с подогревом и массажем, климатическая установка, обогрев ветрового стекла и наружных зеркал, акустика Bose, виртуальные приборы, панорамная крыша с люком, камеры по кругу и полуавтопилот ProPilot
Фото: motor.ru
Автоновости,Фото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители