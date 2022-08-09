Вечная классика: раритетные автомобили на улицах Кубы

В 1959 году кубинские партизаны под руководством Фиделя Кастро свергли жестокого проамериканского диктатора Фульхенсио Батисту. Пришедшие к власти революционеры решили строить на Кубе социалистическое государство.

1/23 Таксист Джовани Бернати ждет туристов у парковки раритетных автомобилей в Гаване Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/23 Один из американских классических автомобилей 1950-х годов на Кубе Фото: globallookpress.com 3/23 А так выглядит автомобильная пробка на одной из улиц Гаваны. Удивительно! Фото: globallookpress.com 4/23 "Жигули" на одной из автозаправок Кубы Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/23 Принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуольская катаются на раритетном автомобиле в Гаване Фото: Reuters 6/23 Автомобильная парковка в Гаване Фото: legion-media.ru 7/23 Немного городской романтики кубинской столицы Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/23 Акция протеста против торгового эмбарго США в отношении Кубы Фото: Reuters 9/23 И еще немного американской классики Фото: Reuters 10/23 Американские туристы Аманда Пэрис и Михаэль Шумахер катаются на старинном автомобиле в Гаване Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/23 А это уже закулисье. У кубинских автомехаников золотые руки! Фото: Reuters 12/23 Интересно, какой пробег у этого автомобиля? Фото: globallookpress.com 13/23 Или у этого? Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/23 Классические американские автомобили 1950-х годов можно арендовать для туристических экскурсий по городу Фото: globallookpress.com 15/23 Классический автомобиль Ford и "Жигули" на заднем плане Фото: globallookpress.com 16/23 Американский кабриолет 1950-х годов в Гаване Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 17/23 Удивительно, как им удается поддерживать такие старые автомобили на ходу Фото: legion-media.ru 18/23 Парковка такси на набережной Малекон Фото: legion-media.ru 19/23 Это не кино про гангстеров, а обычный водитель Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 20/23 Винтажные автомобили в Центральном парке Гаваны Фото: legion-media.ru 21/23 Машина наверняка стоит дороже дома Фото: legion-media.ru 22/23 Винтажные автомобили в Гаване Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 23/23 Винтажные автомобили в Гаване Фото: legion-media.ru

Правительство Фиделя Кастро провело аграрную реформу, а также национализировало промышленные компании, в основном принадлежащее американским магнатам. Власти США ответили жесткими санкциями, которые практически изолировали «Остров Свободы» от остального мира. Блокада нанесла огромный ущерб экономике Кубы – международная торговля была уничтожена. Кроме того, на фоне социалистических преобразований, правительство Кастро ввело запрет на продажу и покупку машин.

С тех пор прошло уже более 60 лет, а по улицам «Острова Свободы» все также разъезжают классические американские автомобили 50-60-х годов прошлого столетия. В потоке машин можно иногда разглядеть советские и российские «Жигули» и раритетные марки из стран бывшего социалистического лагеря. Американские санкции, политика правительства и золотые руки кубинских механиков – сделали автопарк острова по-настоящему уникальным.