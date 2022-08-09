Вечная классика: раритетные автомобили на улицах Кубы

В 1959 году кубинские партизаны под руководством Фиделя Кастро свергли жестокого проамериканского диктатора Фульхенсио Батисту. Пришедшие к власти революционеры решили строить на Кубе социалистическое государство.
Правительство Фиделя Кастро провело аграрную реформу, а также национализировало промышленные компании, в основном принадлежащее американским магнатам. Власти США ответили жесткими санкциями, которые практически изолировали «Остров Свободы» от остального мира. Блокада нанесла огромный ущерб экономике Кубы – международная торговля была уничтожена. Кроме того, на фоне социалистических преобразований, правительство Кастро ввело запрет на продажу и покупку машин.
С тех пор прошло уже более 60 лет, а по улицам «Острова Свободы» все также разъезжают классические американские автомобили 50-60-х годов прошлого столетия. В потоке машин можно иногда разглядеть советские и российские «Жигули» и раритетные марки из стран бывшего социалистического лагеря. Американские санкции, политика правительства и золотые руки кубинских механиков – сделали автопарк острова по-настоящему уникальным.
Раритетные автомобили на улицах Кубы – в галерее «Рамблера.