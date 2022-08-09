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1 час назад

Вечная классика: раритетные автомобили на улицах Кубы

Александр Котлеткин

В 1959 году кубинские партизаны под руководством Фиделя Кастро свергли жестокого проамериканского диктатора Фульхенсио Батисту. Пришедшие к власти революционеры решили строить на Кубе социалистическое государство.

1/23 Таксист Джовани Бернати ждет туристов у парковки раритетных автомобилей в Гаване
Фото: Reuters
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2/23 Один из американских классических автомобилей 1950-х годов на Кубе
Фото: globallookpress.com
3/23 А так выглядит автомобильная пробка на одной из улиц Гаваны. Удивительно!
Фото: globallookpress.com
4/23 "Жигули" на одной из автозаправок Кубы
Фото: legion-media.ru
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5/23 Принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуольская катаются на раритетном автомобиле в Гаване
Фото: Reuters
6/23 Автомобильная парковка в Гаване
Фото: legion-media.ru
7/23 Немного городской романтики кубинской столицы
Фото: Reuters
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8/23 Акция протеста против торгового эмбарго США в отношении Кубы
Фото: Reuters
9/23 И еще немного американской классики
Фото: Reuters
10/23 Американские туристы Аманда Пэрис и Михаэль Шумахер катаются на старинном автомобиле в Гаване
Фото: Reuters
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11/23 А это уже закулисье. У кубинских автомехаников золотые руки!
Фото: Reuters
12/23 Интересно, какой пробег у этого автомобиля?
Фото: globallookpress.com
13/23 Или у этого?
Фото: globallookpress.com
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14/23 Классические американские автомобили 1950-х годов можно арендовать для туристических экскурсий по городу
Фото: globallookpress.com
15/23 Классический автомобиль Ford и "Жигули" на заднем плане
Фото: globallookpress.com
16/23 Американский кабриолет 1950-х годов в Гаване
Фото: globallookpress.com
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17/23 Удивительно, как им удается поддерживать такие старые автомобили на ходу
Фото: legion-media.ru
18/23 Парковка такси на набережной Малекон
Фото: legion-media.ru
19/23 Это не кино про гангстеров, а обычный водитель
Фото: legion-media.ru
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20/23 Винтажные автомобили в Центральном парке Гаваны
Фото: legion-media.ru
21/23 Машина наверняка стоит дороже дома
Фото: legion-media.ru
22/23 Винтажные автомобили в Гаване
Фото: legion-media.ru
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23/23 Винтажные автомобили в Гаване
Фото: legion-media.ru

Правительство Фиделя Кастро провело аграрную реформу, а также национализировало промышленные компании, в основном принадлежащее американским магнатам. Власти США ответили жесткими санкциями, которые практически изолировали «Остров Свободы» от остального мира. Блокада нанесла огромный ущерб экономике Кубы – международная торговля была уничтожена. Кроме того, на фоне социалистических преобразований, правительство Кастро ввело запрет на продажу и покупку машин.

С тех пор прошло уже более 60 лет, а по улицам «Острова Свободы» все также разъезжают классические американские автомобили 50-60-х годов прошлого столетия. В потоке машин можно иногда разглядеть советские и российские «Жигули» и раритетные марки из стран бывшего социалистического лагеря. Американские санкции, политика правительства и золотые руки кубинских механиков – сделали автопарк острова по-настоящему уникальным.

Раритетные автомобили на улицах Кубы – в галерее «Рамблера.

Автоновости,Фото,Фидель Кастро,
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