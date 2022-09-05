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48 минут назад

Новости автомира: Российские автошколы перешли на новые программы подготовки

Елена Прошина

С 1 сентября автошколы России стали обучать водителей по обновлённым программам. Об этом сообщает Autonews.ru.

Российские автошколы перешли на новые программы подготовки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно новым программам, кандидаты в водители будут проводить больше времени в городе, а не на площадке. Раньше из 56 часов практики, которые отводились для обучения на права категории «В», 24 часа было выделено на «площадку» и 32 на занятия в «городе». По новым программам водители будут проводить в реальных условиях уже 38 часов, и только 18 займёт обучение на площадке.

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Ещё одним нововведением стало официальное разрешение обучать кандидатов на автомагистралях, где скорость движения может достигать 110 км/ч. Как заметила председатель правления Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева, неофициально большинство автошкол и так стали выезжать с учениками на магистрали, как только это стало возможным согласно ПДД.

Кроме того, изменения коснулись программы для водителей, уже имеющих права, но которые хотят открыть в них новую категорию. Программа для таких водителей была значительно сокращена. Впрочем, новые курсы в обновлённой программе тоже появились. «Электронные системы помощи водителю» и «Изучение особенностей управления автомобилями с высокой степенью автоматизации» расскажут кандидатам в водители, как обращаться с автопилотами.

Ранее эксперты предупредили российских водителей о новых проверках ГИБДД.

Автоновости,Елена Зайцева,ГИБДД,
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