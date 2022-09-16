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1 час назад

АвтоВАЗ сообщил о возобновлении поставок запчастей Renault

Елена Прошина

Российский автомобилестроительный холдинг «АвтоВАЗ», вместе с дочерней компанией «Лада-Имидж», стали единственными дистрибьюторами, официально уполномоченными поставлять оригинальные запчасти Renault в Россию. Об этом сообщает журнал Auto.ru.

АвтоВАЗ сообщил о возобновлении поставок запчастей Renault
Фото: ТАССТАСС

Представители «АвтоВАЗ» заявляют, что на данный момент компании удалось восстановить подавляющее большинство поставок запчастей как российского, так и иностранного производства. При этом в компании подчеркнули, что АвтоВАЗ намерен сохранить стандарты Renault для послепродажного обслуживания, но также планирует вводить и новые программы по схемам, которые используются дилерами Lada.

Вопросом снабжения запчастями для Renault сейчас заняты более 60 поставщиков. Однако в компании добавили, что для 5% номенклатуры альтернативные источники всё ещё не найдены.

Ранее глава «АвтоВАЗ» Максим Соколов подробнее рассказал о Lada Granta-2.

Автоновости,Renault,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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