АвтоВАЗ сообщил о возобновлении поставок запчастей Renault

Российский автомобилестроительный холдинг «АвтоВАЗ», вместе с дочерней компанией «Лада-Имидж», стали единственными дистрибьюторами, официально уполномоченными поставлять оригинальные запчасти Renault в Россию. Об этом сообщает журнал Auto.ru.

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Представители «АвтоВАЗ» заявляют, что на данный момент компании удалось восстановить подавляющее большинство поставок запчастей как российского, так и иностранного производства. При этом в компании подчеркнули, что АвтоВАЗ намерен сохранить стандарты Renault для послепродажного обслуживания, но также планирует вводить и новые программы по схемам, которые используются дилерами Lada.

Вопросом снабжения запчастями для Renault сейчас заняты более 60 поставщиков. Однако в компании добавили, что для 5% номенклатуры альтернативные источники всё ещё не найдены.