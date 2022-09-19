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2 часа назад

Новости автомира: поддержку российского автопрома уменьшат вдвое

Елена Прошина

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что программы стимулирования спроса на легковые автомобили в России продолжат своё действие, но их финансирование будет уменьшено более чем вдвое уже в следующем году. Об этом сообщают «Известия».

Поддержку российского автопрома уменьшат вдвое
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Мантурова, в 2023 году на программы стимулирования спроса на продукцию российского автопрома выделят 9,8 миллиарда рублей, в 2024 году эту сумму увеличат до 17 миллиардов, а в 2025 уже до 19 миллиардов. Таким образом, российские власти рассчитывают простимулировать продажи 190 тысяч автомобилей за три года.

Оценена возможность возрождения бренда «Жигули»

Отмечается, что в нынешнем году на аналогичные цели было выделено 22 миллиарда рублей. Среди финансируемых госпрограм Денис Мантуров выделил льготные автокредитование и лизинг, а также стимулирование спроса на газомоторную технику. Причины сокращения финансирования пока не раскрываются.

Ранее президент Национального исследовательского центра развития рынка газомоторного топлива Артем Данилов заявил, что в России может появиться больше газовых автомобилей.

Автоновости,Артем Данилов,Денис Мантуров,Минпромторг,
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