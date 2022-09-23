Стала известна дата старта производства электромобилей Evolute

«Как и обещали – запустим завод по графику. Совсем скоро открытие», – написал в своих социальных сетях глава региона Игорь Артамонов .

При этом отмечается, что официально дата старта проекта не названа, но полученная информация соответствует заявлениям Минпромторга и правительства Липецкой области – ранее они заявляли, что завод откроется до конца сентября.

Первой моделью на новом заводе должен стать электромобиль Evolute i-PRO. Оснащенный 163-сильным мотором и запасом хода на 420 км седан уже ждут таксомоторные парки и каршеринговые фирмы. До конца года с конвейера также должны сойти кроссоверы Evolute i-JOY и минивэны i-VAN. Ожидается, что уже в следующем году линейка выпускаемых автомобилей расширится до пяти моделей.