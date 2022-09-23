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3 часа назад

Новости автомира: Стало известно, когда заработает российский завод по сборке электрокаров Evolute

Елена Прошина

Российский автозавод «Моторинвест», на котором запланирован запуск производства электромобилей Evolute, откроется 28 сентября в Липецкой области. Об этом сообщает «Российская газета».

Стала известна дата старта производства электромобилей Evolute
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как и обещали – запустим завод по графику. Совсем скоро открытие», – написал в своих социальных сетях глава региона Игорь Артамонов.

При этом отмечается, что официально дата старта проекта не названа, но полученная информация соответствует заявлениям Минпромторга и правительства Липецкой области – ранее они заявляли, что завод откроется до конца сентября.

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Первой моделью на новом заводе должен стать электромобиль Evolute i-PRO. Оснащенный 163-сильным мотором и запасом хода на 420 км седан уже ждут таксомоторные парки и каршеринговые фирмы. До конца года с конвейера также должны сойти кроссоверы Evolute i-JOY и минивэны i-VAN. Ожидается, что уже в следующем году линейка выпускаемых автомобилей расширится до пяти моделей.

Ранее стали известны цены на российские электрокары Evolute.

Автоновости,Игорь Артамонов,Минпромторг,
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