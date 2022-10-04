"АвтоВАЗ" убрал с официального сайта седан Lada Vesta Cross

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» убрал со своего официального сайта седан Lada Vesta Cross. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».
В пресс-службе компании заявили, что актуальные комплектации автомобилей размещены на сайте и ориентироваться нужно на них. Кроме того отмечается, что сейчас дилерские центры Lada реализуют непроданные остатки этой серии автомобилей.
Серийный выпуск Lada Vesta Cross начался в 2018 году. Особенностями данной модели стали новые бамперы, черные расширители колесных арок, молдинги, 17-дюймовые диски, а также увеличенный дорожный просвет.
Ранее на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти запустили сборку автомобилей Lada Granta без электроусилителя руля.