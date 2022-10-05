Госавтоинспекция Северной Осетии приступила к эвакуации автомобилей, оставленных гражданами при пересечении границы России с Грузией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что брошенные машины у КПП «Верхний Ларс» с помощью эвакуаторов перемещают на штрафстоянку. На сегодняшний день эвакуировано 80 автомобилей.

Возвращать машину хозяину или его представителю будут только по ксерокопии документов или доверенности.

Очереди из легковых автомобилей на границе России с Грузией больше нет. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

После объявления 21 сентября частичной мобилизации некоторые россияне решили покинуть страну. На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией собралась огромная очередь из желающих уехать. Гражданам РФ было даже разрешено пешком пересекать границу с Грузией для того, чтобы ускорить процесс пропуска.

Однако затем на российско-грузинской границе в Северной Осетии начала свою работу оперативная группа по призыву. В нее входят представители военкомата и органов представительной власти. 2 октября заместитель военкома Северной Осетии Абрил Абдуллаев рассказал, что повестки получили свыше 180 человек.

По данным пресс-службы Северо-Кавказского таможенного управления, сейчас очереди из легковых автомобилей на границе с Грузией нет.

«В настоящее время на границе с Грузией нет очереди из легковых автомобилей, и, соответственно, людей из числа желающих пересечь границу, там тоже уже нет», - пояснил представитель таможни.

На сайте таможни о загруженности автомобильных пунктов пропуска отмечается, что в Россию за сутки въехало из Грузии 777 легковых машин. На выезд из страны с 4 октября было оформлено 605 легковых машин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать транспортные средства, брошенные на границе покинувшими страну гражданами, семьям участников СВО на Украине. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания.

«Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал. Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали (на спецоперацию), это будет правильно. А дальше пускай пешком, и это тоже наука. Либо на велосипедах, которые, как говорят, стоят уже как машины. При пересечении границ. Вот и вырабатывайте эти предложения», — приводит слова Володина РИА Новости.

В нескольких районах Северной Осетии и в городском округе Владикавказ с 28 сентября введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» российско-грузинской границы. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло.

«Ввести режим повышенной готовности с 28 сентября 2022 г. и до особого распоряжения на территориях муниципальных образований Ардонский район, Кировский район, Пригородный муниципальный район и городской округ г. Владикавказ Республики Северная Осетия — Алания», — сказано в документе.

В нем также указано, что на территорию республики ограничивается въезд легкового автотранспорта — исключение составляют машины, зарегистрированные в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.

27 сентября Сергей Меняйло заявлял, что будет подписан указ об ограничении въезда в республику на автомобилях для граждан без прописки из-за большого скопления транзитного транспорта на границе.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали около десятка человек в Северной Осетии, в том числе полицейских и таксистов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предварительной причиной задержания называются договоренности между таксистами и сотрудниками Министерства внутренних дел, а также сборы с граждан, желающих проехать в сторону контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс».

По данным Baza, по меньшей мере двое полицейских были задержаны на объездной дороге на повороте в сторону села Кобань.

На границе России и Грузии вручены повестки гражданам РФ, подлежащим мобилизации. Их получили свыше 180 человек, заявил в воскресенье, 2 октября, заместитель военкома Северной Осетии Абрил Абдуллаев.

Абрил Абдуллаев уточнил, что повестки были вручены гражданам из различных российских регионов, которые находились в очереди на выезд в Грузию.

Отмечается, что на российско-грузинской границе в Северной Осетии работает оперативная группа по призыву. В нее входят представители военкомата и органов представительной власти.

Россиянам, подлежащим призыву в рамках частичной мобилизации, вручают повестки и объясняют соответствующие правовые нормы.

Ранее сообщалось, что гражданам РФ разрешили пешком пересекать границу с Грузией. Это было сделано для того, чтобы ускорить процесс пропуска.

Порядка 70 тыс. человек пересекли российско-грузинскую границу в обоих направлениях за минувшую неделю. Об этом сообщил на аппаратном совещании вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.

"За прошедшую неделю через МАПП "Верхний Ларс" пересечение госграницы в обоих направлениях осуществляли 19 649 единиц автотранспорта и 69 511 человек", - сказал Томаев.

Выезда из России в Грузию ожидают 1 422 грузовые автомашины.

По словам Томаева, ситуация на российско-грузинской границе стабилизировалась после введения в республике режима повышенной готовности.

После начала в РФ частичной мобилизации из страны уехало 600–700 тысяч граждан, 200 тысяч из них поехали в Казахстан. Об этом информирует Forbes, ссылаясь на источники в Кремле.

Один из собеседников издания рассказал, что с 21 сентября РФ покинули практически миллион граждан. Другой собеседник отметил, что речь ведется о показателе до 700 тысяч человек. Подсчитать точно, сколько российских граждан уехали из страны с туристическими целями не представляется возможным.

После начала в России частичной мобилизации очереди из граждан, которые желают уехать из РФ, наблюдались на границах с Казахстаном, Грузией, Финляндией и другими регионами. Министерство внутренних дел Казахстана указало цифру в более 200 тысяч человек, которые прибыли в республику с 21 сентября.