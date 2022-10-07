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1 час назад

«Проблема не решена»: эксперт об ограничении скорости электросамокатов

Семён Капранов
Сергей Канаевэксперт

Введенное в России ограничение скорости для электросaмoкатов, гирoскутеров, монoколес и других аналогичных устройств в 25 км/ч касается передвижения по пешеходным дорожкам, при этом вопрос о езде электросамокатчиков по дорогам общего пользования до конца не решен. Об этом в разговоре с "Рамблером" заявил председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев, комментируя утверждение правительством изменений в Правила дорожного движения (ПДД) для электросамокатов.

В последнее время наблюдался рост числа ДТП с участием электросaмoкатов, в том числе были ДТП с серьезными ранениями пешеходов и самих самоктчиков. И все упирается в то, что на сегодняшний момент на электросамокат не нужно водительское удостоверение, но при этом самокатчики могут использовать улично-дорожную сеть - так же как и мотоциклисты, автомобилисты. В данном случае нужно было решать вопрос, связанный с тем, где люди на электросамокатах могут передвигаться. Сейчас их всех "передвинули" на пешеходные дорожки, а если они двигаются по пешеходным дорожкам, то, естественно, требуется ограничение скорости, потому что люди ходят со скоростью максимум 5-6 км/ч, если не бегут. И они не успевают реагировать на скорость движения электросамокатов, на которых иногда ездят со скоростью 70-100 км/ч. Я не понимаю, как можно умудриться разогнаться до такой скорости на электросамокате, но технически это возможно.

Ограничение скорости в 25 км/ч касается передвижения электросамокатов по пешеходным дорожкам. Речь идет только о них, а про улично-дорожную сеть в соответствующем пункте правил ничего не сказано. То есть если электросамокатчик умудрится ехать по улично-дорожной сети, то скорость в 25 км/ч становится для него более чем опасной, потому что самая безопасная скорость на дороге - это скорость потока. При этом в правилах ничего не сказано об ограничениях скорости для самокатчиков на дорогах.

Проблема на самом деле не решена, никто не знает, кто будут контролировать скорость в 25 км/ч. Понятно, что на электросамокатах, которые сдают в аренду, стоят датчики, которые фиксируют скорость. И в данном случае при нарушениях арендные компании могут отказать в выдаче самоката, но контролировать соблюдение скоростного режима на дорогах не будет никто, включая ГИБДД. Проблем много, а людей очень мало.

Сейчас ситуация с контролем передвижения людей на электросамокатах по дорогам находится в подвешенном состоянии, плюс непонятно, кто будет контролировать скорость на пешеходных дорожках. Поэтому все нововведения условны, никаких предостережений для электросамокатчиков или арендных компаний они не несут. По большому счету они носят рекомендательный характер. Потому что если вы что-то контролировать не можете, вы можете это только рекомендовать.

Движение элeктросамокатов будет регулироваться специальными дорожными знаками. Насколько я знаю, они будут ставиться там, где скорость выше 60 км/ч, и это, конечно, поможет электросамокатчикам. Они будут понимать, что есть смысл не выезжать на такие дороги, потому что скорость потока там высока, а их защищенность очень маленькая. А в тех местах, где движение электросамокатов разрешено, знаки будут предупреждать людей о том, что мимо них может проехать человек на электросамокате. Но опять же, эти знаки носят условный характер, они, скорее, должны обозначать место, где разрешено пользоваться электросамокатом.
Сергей Канаев
Сергей КанаевПредседатель координационного совета Федерации автовладельцев России

Ранее правительство утвердило изменения ПДД, согласно которым электросамокаты, гироскутеры, моноколеса получили статус средств индивидуальной мобильности, их скорость ограничена до 25 км/ч. Приоритет при совместном движении будет отдан пешеходам, а для пересечения автомобильных дорог необходимо будет спешиться. В пресс-службе правительства также отметили, что ездить по дорогам на электросамокате можно будет только после достижения 14 лет "и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов".

Автоновости,Видео,Сергей Канаев,ГИБДД,Совет Федерации,
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