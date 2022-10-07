«Проблема не решена»: эксперт об ограничении скорости электросамокатов

Введенное в России ограничение скорости для электросaмoкатов, гирoскутеров, монoколес и других аналогичных устройств в 25 км/ч касается передвижения по пешеходным дорожкам, при этом вопрос о езде электросамокатчиков по дорогам общего пользования до конца не решен. Об этом в разговоре с "Рамблером" заявил председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев , комментируя утверждение правительством изменений в Правила дорожного движения (ПДД) для электросамокатов.

Ранее правительство утвердило изменения ПДД, согласно которым электросамокаты, гироскутеры, моноколеса получили статус средств индивидуальной мобильности, их скорость ограничена до 25 км/ч. Приоритет при совместном движении будет отдан пешеходам, а для пересечения автомобильных дорог необходимо будет спешиться. В пресс-службе правительства также отметили, что ездить по дорогам на электросамокате можно будет только после достижения 14 лет "и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов".