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1 час назад

Российский рынок электромобилей рекордно взлетел

Елена Прошина

В сентябре этого года в России было продано 209 новых электромобилей. Это на 29,8% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Российский рынок электромобилей рекордно взлетел
Фото: риа новостириа новости

Уточняется, что доля электромобилей на российском рынке легковых автомобилей выросла более чем втрое. В сентябре 2021 года она составляла 0,14%. В прошлом месяце она равнялась уже 0,47%.

Самой популярной маркой электромобилей стал концерн Volkswagen. В прошлом сентябре было продано 69 электромобилей этой марки. Таким образом, бренду удалось занять треть от всего российского рынка электромобилей. Второе место заняла Tesla, а на третьем расположились автомобили марки Audi. В пятерку лидеров также вошли Mercedes-Benz и Hongqi.

По общим итогам прошедших девяти месяцев 2022 года в России было продано 1804 машины на электротяге, что на 30,4% больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.

Ранее в Москве показали первый российский грузовой электромобиль.

Автоновости,Audi,Tesla,Volkswagen,Mercedes-Benz,VolksWagen,
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