АвтоВАЗ передаст «Зениту» 30 новых Lada Vesta

Компания АвтоВАЗ передаст питерскому футбольному клубу «Зенит» 30 автомобилей Lada Vesta NG. Об этом сообщает у себя на странице «ВКонтакте» Avtograd news.
Отмечается, что компания намерена передать «Зениту» 30 автомобилей в рамках рекламной и спонсорской деятельности завода в системе Российской Премьер-Лиги. На данный момент в цехах АвтоВАЗА идет подготовка 30 машин Vesta NG.
По данным «Российской газеты», выпуск новой модели Lada на российские рынки возобновится в марте 2023 года. Перенос производства модели из Ижевска на завод в Тольятти обойдется компании в один миллиард рублей.
Ранее АвтоВАЗ отложил выпуск Renault Duster. Проект временно приостановили из-за трудностей в выстраивании логистики производства автокомпонентов, юридических обязательств и партнерских отношений с французской компанией.