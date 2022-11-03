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41 минуту назад

Новости автомира: АвтоВАЗ передаст «Зениту» 30 новых Lada Vesta

Елена Прошина

Компания АвтоВАЗ передаст питерскому футбольному клубу «Зенит» 30 автомобилей Lada Vesta NG. Об этом сообщает у себя на странице «ВКонтакте» Avtograd news.

АвтоВАЗ передаст «Зениту» 30 новых Lada Vesta
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что компания намерена передать «Зениту» 30 автомобилей в рамках рекламной и спонсорской деятельности завода в системе Российской Премьер-Лиги. На данный момент в цехах АвтоВАЗА идет подготовка 30 машин Vesta NG.

По данным «Российской газеты», выпуск новой модели Lada на российские рынки возобновится в марте 2023 года. Перенос производства модели из Ижевска на завод в Тольятти обойдется компании в один миллиард рублей.

Ранее АвтоВАЗ отложил выпуск Renault Duster. Проект временно приостановили из-за трудностей в выстраивании логистики производства автокомпонентов, юридических обязательств и партнерских отношений с французской компанией.

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