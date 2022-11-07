С 1 марта 2023 года в России начнут действовать важные нововведения при оформлении водительских прав. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Отмечается, что срок действия водительского удостоверения будет увеличен на три года, а с документов уберут штрихкод. Кроме того, с начала 2023 года будет отменена скидка при оплате пошлины на выдачу или замену водительского удостоверения. Это связано с тем, что никто из российских ведомств не согласился спонсировать эту инициативу.

Также кандидатам на замену водительских прав больше не нужно предоставлять медицинские справки, однако проходить медкомиссию всё равно придётся. При этом если у кандидата в водители истекает срок действия документов, удостоверяющих личность, то такой кандидат не будет допущен к экзамену.

Кроме того, теперь на обратной стороне прав не будет штрихкода – инспекторы ГИБДД больше не будут его использовать для считывания информации. Зато с 1 октября у водителей существует возможность предъявить особый QR-код на смартфоне вместо своих реальных документов.