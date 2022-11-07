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30 минут назад

Новости автомира: Стало известно, как изменится получение водительских прав в 2023 году

Елена Прошина

С 1 марта 2023 года в России начнут действовать важные нововведения при оформлении водительских прав. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Отмечается, что срок действия водительского удостоверения будет увеличен на три года, а с документов уберут штрихкод. Кроме того, с начала 2023 года будет отменена скидка при оплате пошлины на выдачу или замену водительского удостоверения. Это связано с тем, что никто из российских ведомств не согласился спонсировать эту инициативу.

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Также кандидатам на замену водительских прав больше не нужно предоставлять медицинские справки, однако проходить медкомиссию всё равно придётся. При этом если у кандидата в водители истекает срок действия документов, удостоверяющих личность, то такой кандидат не будет допущен к экзамену.

Кроме того, теперь на обратной стороне прав не будет штрихкода – инспекторы ГИБДД больше не будут его использовать для считывания информации. Зато с 1 октября у водителей существует возможность предъявить особый QR-код на смартфоне вместо своих реальных документов.

Ранее эксперты рассказали, с какими симптомами запрещено садиться за руль.

Автоновости,Видео,ГИБДД,
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