Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
1 час назад

Первый за 20 лет. «Москвич» выпустил новую модель

Газета.Ru

Автозавод «Москвич» запустил производство кроссовера «Москвич 3». Последний автомобиль марки сошел с конвейера ровно 20 лет назад — в 2002 году.

1/21 Автомобили «Москвич 3» на заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/21 Автомобиль «Москвич 3» во время демонстрации на автомобильном заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
3/21 Интерьер автомобиля «Москвич 3» во время демонстрации на автомобильном заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
4/21 Автомобиль «Москвич 3» во время демонстрации на автомобильном заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/21 Подкапотное пространство автомобиля «Москвич 3» во время демонстрации на автомобильном заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
6/21 Автомобили «Москвич 3» во время демонстрации на автомобильном заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
7/21 Интерьер автомобиля «Москвич 3» во время демонстрации на автомобильном заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/21 Автомобиль «Москвич 3» во время демонстрации на автомобильном заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
9/21 Колесный диск автомобиля «Москвич 3» во время демонстрации на автомобильном заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
10/21 Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии автомобильного завода «Москвич», 23 ноября 2022 год
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/21 Интерьер автомобиля «Москвич 3» во время демонстрации на автомобильном заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
12/21 Автомобили «Москвич 3» на заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
13/21 Логотип на автомобиле «Москвич 3» во время демонстрации на автомобильном заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/21 Сборочный цех автомобильного завода «Москвич», июль 2022 года
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
15/21 Автомобили «Москвич 3» во время демонстрации на автомобильном заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
16/21 Интерьер автомобиля «Москвич 3» во время демонстрации на автомобильном заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
17/21 Сборочный цех автомобильного завода «Москвич», июль 2022 года
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
18/21 Автомобили «Москвич 3» во время демонстрации на автомобильном заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
19/21 Сборочный цех автомобильного завода «Москвич», июль 2022 года
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
20/21 Производственная линия на автомобильном заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
21/21 Стойка с логотипом «Москвич» у ворот завода, 22 ноября 2020 года
Фото: Агентство «Москва»

Новый «Москвич» оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м), автоматической КПП CVT или шестиступенчатой механической КПП.

До конца 2022 года, согласно планам московской мэрии, с конвейера «Москвича» сойдут 600 автомобилей, 200 из которых будут электрическими «Москвич 3е». Электрическая версия получит электромотор мощностью 68 л.с., батарею 55 кВт.ч. и запас хода 410 км. «Москвич 3» представляет собой перелицованную версию компактного кроссовера JAC JS4. Собственную платформу для отечественного электромобиля планируют запустить до конца 2025 года.

В Москве продажи стартуют в январе, по всей России – в марте 2023 года. Автомобили планируют в будущем включить в госпрограммы поддержки спроса.

Автоновости,Фото,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители