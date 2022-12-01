«Синергия» и EMAD займутся поставками автопродукции из Ирана в Россию

Корпорация «Синергия» и иранская Nimeh Hadi Emad Co (EMAD) создадут совместную компанию для поставок в Россию иранской автомобильной продукции. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на РИА «Новости».

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В «Синергии» ожидают, что совместное предприятие будет поставлять около 3-5 тысяч единиц автомобильной продукции в год.

«Наша совместная компания станет единственным импортёром и поставщиком автокомпонентов под торговой маркой EMAD по всем каналам на территории России. Запуск проекта оказался возможен благодаря стремительному развитию российско-иранского сотрудничества во всех сферах экономики, включая автомобильное машиностроение, сельское хозяйство, нефтегазовый и энергетический сектор», – рассказал президент российской корпорации Вадим Лобов.

Кроме того, компания обещает предоставить гарантийное обслуживание для поставленной продукции. По оценкам экспертов «Синергии», новая структура должна занять около 10-15% российского рынка автозапчастей.