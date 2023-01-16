В России предложили ужесточить наказание за тонировку автомобилей

«Мы видим, что тот штраф, который установлен за незаконную тонировку лобового и передних боковых стекол автомобиля, видимо, не совсем достаточный, раз люди нарушают. Это очень серьезно влияет на безопасность дорожного движения, тем более в темное время суток, когда уменьшается видимость. Это приводит к дорожно-транспортным происшествиям», – заявил он во время обсуждения новых штрафов для автомобилистов.