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18 минут назад

В России предложили ужесточить наказание за тонировку автомобилей

Елена Прошина

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин заявил, что наказание за тонировку автомобильных стекол необходимо ужесточить. Об этом сообщает «Лента.ру».

В России предложили ужесточить наказание за тонировку автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы видим, что тот штраф, который установлен за незаконную тонировку лобового и передних боковых стекол автомобиля, видимо, не совсем достаточный, раз люди нарушают. Это очень серьезно влияет на безопасность дорожного движения, тем более в темное время суток, когда уменьшается видимость. Это приводит к дорожно-транспортным происшествиям», – заявил он во время обсуждения новых штрафов для автомобилистов.

При этом Марданшин уточнил, что не считает все предложенные 16 января новые штрафы оправданными.

«В предложении по данным ограничениям и штрафам предусмотрена необходимость проведения внеочередного технического осмотра после устранения выявленных нарушений. Я считаю, что здесь нужно подходить очень выборочно. Потому что есть нарушения, которые водитель вполне спокойно может устранить или своими силами, или заехать в сервис», – сказал он.

16 января стало известно, что проект постановления правительства России, предусматривающий новые штрафы для автомобилистов, будет направлен в кабмин для окончательного утверждения. Согласно этому проекту, водителей будут штрафовать за применение летних шин зимой, за использование автомобиля с неисправной антиблокировочной системой, а также за нештатные газоразрядные лампы в фарах.

Автоновости,Рафаэль Марданшин,Госдума,Правительство РФ,
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