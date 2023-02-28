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21 минуту назад

Genesis отзывает 65 517 внедорожников из-за взрыва ремней безопасности

Елена Прошина

Корейский автоконцерн Genesis отзывает 65 517 внедорожников из-за травмоопасного дефекта в работе преднатяжителей ремней безопасности. Об этом сообщает The car connection.

Genesis отзывает 65 517 внедорожников из-за взрыва ремней безопасности
Фото: СоцсетиСоцсети

Согласно имеющейся информации, при аварии трубы преднатяжителей ремней безопасности в некоторых моделях Genesis могут неправильно сработать и взорваться, после чего в кабину автомобиля могут попасть острые металлические осколки от механизма. Такой взрыв способен нанести ущерб здоровью как водителя, так и пассажиров. При этом в Genesis подчеркнули, что компания исправит эту проблему, хотя руководству и неизвестны реальные примеры того, чтобы эта проблема действительно привела к травмам или авариям.

Компания собирается устранить эту проблему бесплатно – владельцам автомобилей Genesis будут отправлять инструкции по почте. Сообщается, что вышеуказанный дефект был обнаружен в моделях Genesis GV80 от 2020-2023 годов выпуска, Genesis G80 от 2021-2023 годов, Genesis GV70 от 2022-2023, и Genesis GV60, выпущенных в этом году.

Ранее американская автокомпания Ford подала патент на систему автоматической конфискации автомобиля у должников.

Автоновости,Ford,
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