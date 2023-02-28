Genesis отзывает 65 517 внедорожников из-за взрыва ремней безопасности

Согласно имеющейся информации, при аварии трубы преднатяжителей ремней безопасности в некоторых моделях Genesis могут неправильно сработать и взорваться, после чего в кабину автомобиля могут попасть острые металлические осколки от механизма. Такой взрыв способен нанести ущерб здоровью как водителя, так и пассажиров. При этом в Genesis подчеркнули, что компания исправит эту проблему, хотя руководству и неизвестны реальные примеры того, чтобы эта проблема действительно привела к травмам или авариям.